Sẽ không cho phép các trường không chuyên đào tạo bác sĩ, cử nhân luật 25/11/2025 15:41

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu những tồn tại trong giáo dục và cho biết Bộ Chính trị đã yêu cầu khắc phục triệt để.

Ngày 25-11, tại phiên thảo luận tổ về đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã nêu quan điểm về hai lĩnh vực này.

Nặng về hình thức, chất lượng không cao

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh một “điểm yếu” tồn tại nhiều nhiệm kỳ, đó là chủ trương đúng nhưng thực hiện lại có vấn đề, dẫn đến nhiều chủ trương đúng đã không đi vào cuộc sống hoặc chậm đi vào cuộc sống.

“Lần này, Bộ Chính trị yêu cầu khắc phục bằng được tồn tại này” - Phó Thủ tướng thường trực cho biết.

Theo ông, thực trạng này xuất phát từ việc không thể chế hóa được, không bố trí được nguồn lực; tổ chức thực hiện không quyết liệt và không tháo gỡ được những vấn đề nóng, điểm nghẽn khi thực hiện các chủ trương, đường lối trong các Nghị quyết của Trung ương.

Phó Thủ tướng thường trực cho hay ngay sau khi Bộ Chính trị có hai nghị quyết quan trọng về y tế và giáo dục, Chính phủ đã được yêu cầu đồng thời xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Quốc hội. Mục đích là để bố trí nguồn lực, tập trung vào những vấn đề lớn, chủ trương lớn và các chương trình dự án lớn.

Trong giáo dục, những tồn tại được chỉ ra bao gồm nặng về hình thức, chất lượng không cao và đào tạo không gắn với nhu cầu thực tiễn. Điều này dẫn đến tỉ lệ rất lớn những người có trình độ cao đi làm việc trái nghề, theo Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: VGP

Chạy đua thành lập trường đại học

Trong chủ trương đầu tư hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, một trong những mục tiêu đặt ra là có các trường đại học lọt vào top đầu của thế giới. Nghị quyết cũng đặt ra vấn đề tiếng Anh được xem như phổ thông và tập trung đào tạo kỹ năng mềm, khắc phục tình trạng "học vẹt".

"Chúng ta đang có một hệ thống chạy đua thành lập trường đại học, được xem như một tiêu chí xếp hạng tỉnh. Việc này khiến nhiều nơi vội vàng lắp ráp tiêu chí để biến cao đẳng thành trường đại học" - Phó Thủ tướng thường trực nêu vấn đề và đề nghị Chương trình nói trên phải giải quyết được thực trạng chạy đua thành lập trường đại học.

Ông cho biết Bộ Chính trị không đặt ra câu chuyện phải xây dựng 100 hay 200 trường đại học. Thay vào đó, cần tập trung xây dựng lại các tiêu chí của trường đại học đạt chuẩn quốc tế. Các trường đại học nếu không đủ chuẩn sẽ tự sáp nhập, tự giải thể.

Nghị quyết cũng chủ trương không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực. Ví dụ, chỉ có trường y mới được đào tạo bác sĩ.

“Hiện nay, Việt Nam có hơn 90 khoa luật tại các trường không chuyên, tới đây không cho phép các trường không chuyên đào tạo cử nhân luật, chỉ cho phép dạy luật như một môn phối hợp” - Phó Thủ tướng thông tin.

Ông cũng cho hay chất lượng sau đại học cũng cần được chấn chỉnh nhằm khắc phục tình trạng giáo sư kiêm nhiệm, ghi tên ở 9-10 trường nhưng cả năm không đến trường, không thực chất tham gia giảng dạy, dẫn đến việc "không thực chất" về con số.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, mục tiêu hướng tới của Chương trình là người được đào tạo sau khi ra trường có chất lượng như xã hội mong muốn, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước đi nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá chiến lược đã được xác định.

Phòng bệnh là chính

Về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Phó Thủ tướng thường trực cho hay có một sự chuyển hướng rất quan trọng là trước đây chúng ta tập trung nhiều cho việc chữa bệnh chuyên sâu, chữa các bệnh nan y và bệnh khó. Tuy nhiên, Chương trình này đã chuyển trạng thái hướng đến phòng bệnh là chính, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, thể trạng của nhân dân. Việc này gắn liền với y tế gia đình và y tế cơ sở.

Về chữa bệnh chất lượng cao, dự thảo nghị quyết và Chương trình còn hướng đến việc Việt Nam trở thành điểm thu hút thế giới đến chữa trị một số loại bệnh, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già…

Theo tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, mục tiêu tổng quát được xác định là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng, người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hạn chế bệnh tật, được phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở;

Đồng thời, giải quyết các vấn đề dân số ưu tiên, chủ động thích ứng với già hóa, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc cho các nhóm yếu thế, góp phần xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.