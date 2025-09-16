Sẽ thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên 16/09/2025 15:49

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định 2013/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (xã Như Quỳnh, Hưng Yên).

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại tờ trình 1103 ngày 4-8-2025 về việc phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Sẽ thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên.

Học viện Tài chính được thành lập ngày 17-8-2001 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (trước đây là Trường cán bộ Tài chính - Kế toán Ngân hàng Trung ương, thành lập năm 1963), Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

Học viện Tài chính thực hiện chức năng đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh tài chính và tin học tài chính kế toán.

Đồng thời, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước.

Hiện nay, Học viện Tài chính có 6 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM.