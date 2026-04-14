So sánh lợi ích giảm cân của cà phê đá và trà đá trong mùa nóng 14/04/2026 16:22

(PLO)- Cà phê đá và trà đá là những thức uống không chỉ giải nhiệt phổ biến trong mùa hè mà còn giúp giảm cân.

Dưới đây là những thông tin giúp bạn lựa chọn loại đồ uống phù hợp để giảm cân nặng hiệu quả.

Trà đá và cà phê đá có tác dụng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp pha chế. Ảnh: AI.



Nhiệt độ tăng cao mọi người tìm cách giải khát bằng những thức uống vừa ngon miệng, vừa bù nước. Tuy nhiên, nhận thức về mối liên hệ giữa thói quen ăn uống và cân nặng khiến nhiều người đắn đo khi lựa chọn.

Sự khác biệt giữa hai loại đồ uống nằm ở thành phần riêng lẻ. Từ loại hạt cà phê, lá trà đến các phụ gia như sữa, đường, kem tươi đều quyết định giá trị dinh dưỡng. Nhiều người thường đánh giá thấp vai trò của thói quen uống nước hàng ngày trong việc điều chỉnh cân nặng.

So sánh giá trị dinh dưỡng giữa cà phê đá và trà đá

Nhiệt độ tăng cao và nhu cầu giảm cân khiến khía cạnh dinh dưỡng trong đồ uống được quan tâm hơn. Về lượng calo, trà đá không đường chỉ chứa từ 2 đến 5 calo. Trong khi đó, cà phê đá chứa khoảng 5 đến 10 calo, thậm chí cao hơn nếu thêm kem tươi.

Về caffeine, cà phê đá giải phóng lượng chất này nhiều hơn. Trà đá có mức độ giải phóng caffeine từ thấp đến trung bình. Trà đá chứa catechin và chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe khi dùng vừa phải.

Cà phê đá chứa axit chlorogenic và caffeine. Những chất này giúp tăng cường năng lượng tức thì nếu tiêu thụ một cách có kiểm soát.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Adv Nutr, trà xanh giúp tăng cường trao đổi chất và oxy hóa chất béo. Tuy nhiên, người dị ứng với trà xanh nên chuyển sang các loại lá trà khác để phù hợp với nhu cầu.

Cà phê đá có thể làm giảm cảm giác thèm ăn nhưng dễ gây bồn chồn hoặc mất nước. Quá trình chuyển hóa cà phê hấp thụ rất nhiều nước. Việc tiêu thụ quá nhiều đường và caffeine có thể gây bất lợi cho cơ thể.

Lợi ích giảm cân của cà phê đá và trà đá

Trà đá và cà phê đá có tác dụng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp pha chế. Trà đá giàu chất chống oxy hóa như EGCG giúp thúc đẩy đốt cháy chất béo. Loại trà này thường sử dụng lá trà xám hoặc trà đen cơ bản.

Nghiên cứu trên tạp chí Food Bioscience cho thấy trà đá giải phóng caffeine ít hơn, giúp hạn chế tăng cortisol. Điều này hỗ trợ kiểm soát tình trạng tăng cân do căng thẳng. Tuy nhiên, bạn nên uống trà không đường để tránh làm tăng đường huyết trong thời tiết nóng bức.

Cà phê đá ức chế sự thèm ăn mạnh hơn nhờ caffeine. Thức uống này giúp tăng cường trao đổi chất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bạn uống cà phê kèm siro, kem tươi và đường, lợi ích giảm cân sẽ rất ít.

Cà phê đá cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và làm tăng đường huyết nếu sử dụng quá nhiều đường.

Những lưu ý đặc biệt khi dùng đồ uống giải khát

Trà đá dễ pha chế không đường và được chấp nhận rộng rãi về mặt văn hóa. Ngược lại, cà phê thường được uống kèm sữa hoặc đường, làm tăng lượng calo đáng kể.

Dù việc bổ sung nước rất cần thiết trong mùa hè nóng bức ở Ấn Độ, trà đá vẫn là lựa chọn tối ưu hơn để giảm cân. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn trà đá không đường, trà xanh hoặc trà thảo mộc.

Cà phê đá vẫn có thể hỗ trợ giảm cân nếu bạn kiểm soát tốt lượng đường và caffeine. Hãy lựa chọn đồ uống dựa trên lối sống và khả năng dung nạp của bản thân.