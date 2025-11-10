Sở Y tế Lâm Đồng báo cáo việc công an điều tra trưởng Phòng Pháp chế 10/11/2025 16:59

(PLO)- Theo Sở Y tế Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang điều tra vụ việc tại Phòng Kiểm tra - pháp chế của sở.

Ngày 10-11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 11-2025.

Theo đó, trong kỳ báo cáo đã xảy ra vụ việc tại Phòng Kiểm tra – pháp chế thuộc Sở Y tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét nhà riêng những người liên quan.

“Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra vụ việc nêu trên và Sở Y tế sẽ cập nhật tình hình và báo cáo tiếp theo”- văn bản nêu.

Như PLO đã thông tin, ngày 3-11, nhiều cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng và nhà riêng của nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh này để khám xét, phục vụ điều tra.

Cảnh sát lập biên bản, khám xét phòng làm việc của ông Đoàn Quang Huy, nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế, hiện đang giữ chức trưởng Phòng Kiểm tra - pháp chế thuộc Sở Y tế Lâm Đồng.

Cảnh sát xuất hiện tại đường Đào Duy Từ.

Cùng ngày, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy trên đường Đào Duy Từ, phường Xuân Hương Đà Lạt. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng làm việc với một số cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế Lâm Đồng có liên quan.

Nguồn tin của PLO cho biết việc khám xét liên quan đến quá trình điều tra những sai phạm được phát hiện tại một số phòng khám với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gần đây.