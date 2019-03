Cân não cắt khối u quái nặng hơn cơ thể bé sơ sinh

Chiều 25-3, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công khối bướu quái cùng cụt khổng lồ cho bệnh nhi LTNM (1 ngày tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Trước đó, bé M. (sinh ngày 20-3) được sinh mổ tại BV Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) khi được 35 tuần tuổi. Khi sinh, bé có trọng lượng 5,3 kg bao gồm khối bướu khổng lồ ở vùng cùng cụt và được chuyển gấp đến BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) để can thiệp phẫu thuật.

Tại BV Nhi đồng 1, các bác sĩ ghi nhận bé có khối bướu vùng cùng cụt có kích thước 30cmx30cmx20cm. Bé được cho xét nghiệm máu, siêu âm xét nghiệm sinh hóa, siêu âm vùng cùng cụt cho thấy lượng hồng cầu trong máu đang tụt, khối bướu đang có tình trạng xuất huyết bên trong. Bé có nguy cơ mất máu, suy tim và dẫn đến tử vong. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và lên kế hoạch phẫu thuật cắt trọn khối u cho bé.



Khối bướu trước và sau can thiệp. Ảnh: BVCC

Ca mổ đã được thực hiện vào 9 giờ sáng ngày 21-3 và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Sau ca mổ, cân nặng của bé là 2,1 kg và được chuyển phòng hồi sức.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, không cần thở bằng máy và ăn đường miệng.

BS Đào Trung Hiếu – Phó giám đốc BV Nhi đồng 1 TP.HCM, chia sẻ, êkip thực hiện ca phẫu thuật đã gặp rất nhiều thách thức từ việc gây mê, phẫu thuật cho đến hồi sức cho bé. “Bé có khối bướu quá lớn hơn trọng lượng cơ thể nên không thể nằm ngửa mà phải nằm sấp, nguy cơ chèn ép đường hô hấp rất lớn, do đó các bác sĩ gây mê phải đồng thời kiểm soát được hô hấp cho bệnh nhi.



Hiện sức khỏe bé đã ổn định. Ảnh: HL

Trong quá trình phẫu thuật, nếu không kiểm soát được những mạch máu lớn, nguy cơ xuất huyết rất cao, dẫn đến bé mất máu, trụy tim và tử vong ngay trên bàn mổ. Do đó phẫu thuật viên phải kiểm soát tình trạng xuất huyết và cố gắng tìm các mạch máu lớn để “khống chế” trước.

Ngoài ra, thể trạng của bé rất yếu, phẫu thuật trong phòng lạnh, bé có nguy cơ hạ thân nhiệt, gây nhiều khó khăn cho quá trình hồi sức. Tuy nhiên, ngay từ đầu êkip đã đánh giá và lường trước mọi nguy cơ, lên kế hoạch kỹ càng nên ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi”, BS Hiếu kể lại.

BS Hiếu chia sẻ các y văn, tài liệu xác định khối bướu bé gái mang là loại u lành tính phát triển từ vùng cùng cụt, cần can thiệp sớm nhất có thể, tốt nhất trong vòng 12 giờ đầu. BS Hiếu cho biết bệnh viện từng tiếp nhận một trường hợp có khối bướu tương tự bé gái nhưng đã tử vong do can thiệp trễ.

“Tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận khối bướu quái cùng cụt có kích thước lớn như trên. Loại bướu này có thể phát hiện qua siêu âm tiền sản và điều trị được nếu sớm phẫu thuật, không cần phải chấm dứt thai kỳ sớm trừ khi bé có nhiều bệnh phối hợp khác”, BS Hiếu cho hay.