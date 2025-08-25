Tài xế xe công nghệ tử vong sau va chạm với xe tải ở TP.HCM 25/08/2025 18:23

(PLO)- Cú va chạm mạnh giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP.HCM, khiến nam tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ, người khách đi cùng bị thương.

Chiều 25-8, Công an phường An Phú Đông phối hợp cùng Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, khiến một người tử vong.

Tài xế xe công nghệ tử vong sau va chạm với xe tải ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, xe tải 60H-009… lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ cầu vượt Ngã Tư Ga về cầu Phú Long. Khi đến trước địa chỉ 46/3 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, thì xảy ra va chạm với một xe máy công nghệ mang biển số 95E1-217.25 chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cả tài xế xe máy và hành khách ngã xuống đường. Người khách ngồi phía sau bị văng ra xa và bị thương nhẹ. Riêng tài xế xe máy bị té vào gầm xe tải, bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Va chạm giữa xe tải và xe máy khiến tài xế xe công nghệ tử vong. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân khoảng 40 tuổi, thi thể nằm bên cạnh chiếc xe máy bị đổ nghiêng. Xe tải dừng lại cách hiện trường khoảng 5 m.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.