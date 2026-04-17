Tạm dừng chạy tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng 17/04/2026 15:47

(PLO)- Ngành đường sắt thông báo tạm dừng chạy một số đoàn tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết trong ngày 17-4 sẽ tạm dừng khai thác các đoàn tàu LP5, LP7, LP8 và HP2 trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Theo doanh nghiệp, việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác “phân luồng và kế hoạch chạy tàu”. Thông tin chi tiết về thời gian khôi phục khai thác các đoàn tàu này chưa được công bố.

Đại diện nhà ga khuyến nghị hành khách đã mua vé các chuyến tàu nêu trên liên hệ trực tiếp tại quầy vé hoặc qua hotline để được hỗ trợ đổi, trả vé. Đồng thời, hành khách cần chủ động kiểm tra lại lịch trình để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết trưa cùng ngày, một toa tàu thuộc đoàn tàu LP6 bị bốc cháy khi di chuyển đến khu vực gần ga Tiền Trung (Hải Phòng). Sự việc khiến hoạt động chạy tàu trên tuyến này bị ảnh hưởng nhất định.

Đoàn tàu mang tên Hoa Phượng Đỏ. Ảnh: N.NĂM

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị liên quan làm rõ.

Trước đó, vào tháng 10-2025, ngành đường sắt đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng mang tên “Hoa phượng đỏ”. Đây là sản phẩm được đầu tư với các toa tàu mới, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại kết hợp du lịch của hành khách.

Các toa tàu này được khai thác trên các mác tàu HP1/HP2, LP5/LP6, LP2/LP3 và LP7/LP8. Thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng hơn 2 giờ.

Giá vé của đoàn tàu “Hoa phượng đỏ” dao động từ 105.000 đến 300.000 đồng tùy hạng ghế, cao hơn khoảng 2-3 lần so với tàu thường cùng tuyến.