Tạm giữ hình sự người lái xe Jeep tông 2 mẹ con tử vong ở Bình Tân 18/06/2025 13:18

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ hình sự với Nguyễn Bảo Hoàng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Bình Dương; hiện cư trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Theo Công an TP.HCM, lúc 18 giờ 30 ngày 15-6, trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), ô tô do Hoàng điều khiển đã va chạm vào dải phân cách rồi tiếp tục đâm vào hai xe máy đang lưu thông phía trước.

Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, chiếc ô tô chạy trên làn đường ô tô hướng từ Bến xe Miền Tây đến vòng xoay An Lạc thì mất lái, đâm vào xe máy do bà NTT (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chở theo bà BTC (68 tuổi, quê Quảng Ngãi), sau đó tiếp tục va chạm với xe máy do ông TKC (30 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển.

Công an lấy lời khai Hoàng để phục vụ điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Cú va chạm mạnh khiến bà T và bà C tử vong tại chỗ, ông C bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, Hoàng đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau vụ việc, Công an phường An Lạc đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Đến ngày 16-6, sau khi được vận động, Hoàng đã đến Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.