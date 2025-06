Tài xế xe Jeep tông chết 2 mẹ con ở Bình Tân đã ra trình diện 16/06/2025 14:27

(PLO)- Người điều khiển xe Jeep tông chết 2 mẹ con và làm một người khác bị thương nặng trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) đã đến Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) trình diện.

Ngày 16-6, nam tài xế tên H - người điều khiển xe Jeep biển số 51K-314.07 gây tai nạn nghiêm trọng vào tối 15-6, tại đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, TP Thủ Đức) đã ra trình diện tại Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Lạc đưa người này về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ông LHT (45 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) - người đứng tên chiếc xe Jeep cho biết hồi năm ngoái, ông đã làm hợp đồng ủy quyền xe cho một người tên H với giá khoảng 2 tỉ đồng.

Xác minh của PV, H có tên đầy đủ là NBH (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) là người kinh doanh, làm ăn ngoài xã hội.

Chiếc xe Jeep gây tai nạn tông chết 2 mẹ con. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 15-6, xe Jeep chạy với tốc độ cao trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ Bến xe Miền Tây về Quốc lộ 1. Khi đến gần ngã ba Sinco (phường An Lạc), phương tiện mất lái, tông đổ dải phân cách, lao qua làn xe máy và tông vào nhiều phương tiện đang di chuyển.

Vụ việc khiến bà BTC, 72 tuổi và con gái là chị NTT, 50 tuổi (ngụ quận Tân Bình) tử vong tại chỗ. Một người đàn ông đi xe máy phía sau bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Triều An. Nhiều xe máy khác bị hư hỏng, hiện trường vụ tai nạn khiến người chứng kiến không khỏi kinh hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 15-6. Ảnh: HT

Sau khi gây tai nạn, theo người dân, H được một người đàn ông dùng xe máy chở đi khỏi hiện trường.

Ghi nhận sáng 16-6, không khí đau buồn bao trùm căn nhà của hai nạn nhân trong con hẻm thuộc phường 5, quận Tân Bình.

Người thân, hàng xóm lần lượt đến chia buồn với gia đình. Ai nấy đều bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của hai người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa với mọi người.

Thi thể hai nạn nhân sau đó được đưa khỏi hiện trường vào tối 15-6. Ảnh: HT

“Mẹ con chị T. sống tình cảm, hay giúp đỡ bà con khu phố. Vậy mà giờ tai nạn cướp đi cả hai mạng người chỉ trong tích tắc, ai nghe cũng xót xa", một người dân trong khu phố nghẹn ngào.

Bên trong, chồng chị T. lặng người ngồi bên linh cữu người thân. Gương mặt thất thần, ánh mắt đượm buồn, ông gần như không nói một lời suốt buổi sáng. Người thân phải túc trực bên cạnh, an ủi và chăm sóc vì lo ông ngã quỵ.

Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý người điều khiển xe Jeep và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.