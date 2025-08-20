Tạm giữ thanh niên đấm gãy mũi tài xế xe công nghệ ở đường Trường Chinh 20/08/2025 19:34

(PLO)- Công an TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Minh Đức - người đấm liên tiếp vào mặt tài xế xe công nghệ trên đường Trường Chinh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết đã phối hợp Công an phường Bảy Hiền mời làm việc và tạm giữ Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Như PLO đã đưa tin, khoảng 23 giờ 45 ngày 16-8, anh NVT (30 tuổi, tài xế taxi công nghệ) chở khách từ đường Trường Sa đi đến đường Thạch Lam.

Khi xe di chuyển vào đường Trường Chinh thì gặp đoạn đường đang rào chắn thi công, anh buộc phải chạy qua phần đường ngược chiều để đi qua công trình.

Khi đến trước số 247 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, xe taxi va chạm với xe máy điện do một thanh niên điều khiển khiến người này ngã xuống đường.

Anh T xuống xe đỡ người này vào lề. Tuy nhiên, khi anh T đứng trước đầu xe gọi bảo hiểm thì nam thanh niên bất ngờ xông tới đánh liên tiếp vào mặt khiến anh bị chảy máu mũi và gãy sống mũi. Sau đó, người này bỏ đi, còn anh T phải nhập viện.

Trước đó, Đức đã đấm liên tiếp vào mặt anh T khiến nạn nhân gãy sống mũi. Ảnh cắt từ clip

Sáng hôm sau, anh T đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Từ tin báo, công an vào cuộc truy xét và xác định người đánh là Nguyễn Minh Đức. Đến 21 giờ 20 ngày 18-8, trinh sát đã bắt được Đức tại phường Tam Thắng, TP Vũng Tàu và bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền xử lý.

Ngày 19-8, Công an phường Bảy Hiền đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Đức để tiếp tục điều tra.