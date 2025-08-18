Tân binh ‘nổi loạn’ và sự thất vọng HA Gia Lai 18/08/2025 16:56

(PLO)- Vòng mở màn V-League 2025-2026 khép lại với những gam màu đối lập gồm sự “nổi loạn” của hai tân binh Ninh Bình và PVF-CAND, xen lẫn nỗi thất vọng của HA Gia Lai khi đội bóng phố núi bất ngờ rơi xuống cuối bảng sau trận thua nặng nề.

Bức tranh V-League trong ngày khai màn trở nên đa sắc, phản ánh rõ ràng sự đổi thay về vị thế, tham vọng và cả thực lực của các đội. Sau hơn mười năm vắng bóng, Ninh Bình đã trở lại sân chơi cao nhất bằng một chiến thắng nghẹt thở trên sân Hà Tĩnh.

HLV Gerald Albadalejo mang đến cố đô một đội hình được đầu tư kỹ lưỡng, nhiều gương mặt tên tuổi đủ để gây chú ý từ trước mùa giải. Tuy vậy, thực tế 90 phút trên sân Hà Tĩnh cho thấy, hành trình tại V-League không hề bằng phẳng. Đội khách thủng lưới sớm từ cú sút trái phá của Sỹ Hoàng, rồi phải chịu sức ép dồn dập gần như suốt hiệp hai. Những pha tấn công biên của Hà Tĩnh liên tục khoan thẳng vào cánh phải của Ninh Bình, nơi hậu vệ Quang Nho thường xuyên dâng cao, buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải nhiều lần trổ tài cứu thua.

Khi tưởng chừng chỉ có thể rời sân với 1 điểm, Ninh Bình đã tung ra hai đòn “hồi mã thương” trong những phút cuối. Đầu tiên, chính Quang Nho, người bị khai thác nhiều nhất trước đó bất ngờ lập công, rồi sau đó là khoảnh khắc Hoàng Đức tỏa sáng khi xoay xở khéo léo vượt qua hai cầu thủ Hà Tĩnh, chọc khe tinh tế để Gia Hưng phá bẫy việt vị ghi bàn quyết định.

Ninh Bình có chiến thắng đầu tay ở V-League mùa bóng mới. Ảnh: CCT.

Những giây phút “nổi loạn” đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Ninh Bình và tái hiện bản lĩnh của một đội bóng có ngôi sao đủ sức thay đổi cục diện. Với bóng đá Ninh Bình, chiến thắng ngày tái xuất trở thành lời khẳng định mạnh mẽ khi họ không trở lại V-League để làm kẻ lót đường.

Nếu như Ninh Bình tạo tiếng vang bằng bản lĩnh và sự giàu kinh nghiệm, thì PVF-CAND lại viết nên một câu chuyện khác: chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở sân chơi V-League. Trước đối thủ SL Nghệ An vốn được dự đoán sẽ phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh tận dụng tốt ưu thế tinh thần và sức trẻ. Tỉ số 2-1 tuy chưa phản ánh đầy đủ tiềm lực, nhưng 3 điểm có giá trị tinh thần to lớn, giúp đội bóng công an trẻ tuổi thêm niềm tin vào chặng đường đầy thử thách phía trước.

Với lực lượng nòng cốt là những cầu thủ đào tạo bài bản từ lò PVF, CLB này có thể chưa sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch, nhưng rõ ràng họ đã cho thấy hình ảnh một tập thể không dễ bị đánh bại.

Tân binh PVF-CAND gây sốc với chiến thắng quý. Ảnh: CCT.

Trái ngược với niềm vui của hai tân binh, HA Gia Lai khởi đầu mùa giải mới bằng cú ngã đau trên sân Pleiku. Chỉ một năm trước, đội bóng phố núi từng khởi đầu rực rỡ với những chiến thắng đậm và sớm nằm trong nhóm đầu. Nhưng nay, thất bại 0-3 trước đội khách B. TP.HCM đã đẩy họ xuống đáy bảng xếp hạng ngay sau vòng 1.

Sự sa sút của HA Gia Lai không còn là chuyện bất ngờ. Hàng loạt trụ cột như Minh Vương, Quang Nho, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Lý Đức rời đi, HLV Lê Quang Trãi chỉ còn trong tay một tập thể non trẻ, nhiều gương mặt mới 20, 21 tuổi, chưa từng nếm trải áp lực V-League. Điều đáng nói, HA Gia Lai ra sân với lối chơi rời rạc, thiếu ý tưởng. Suốt 15 phút đầu, họ từng tạo ra sóng gió và khiến khung thành Minh Toàn chao đảo. Nhưng sự thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm khiến những cơ hội cứ lần lượt trôi qua.

Khi thể lực cầu thủ HA Gia Lai không còn duy trì được, sai lầm xuất hiện, và đó chính là lúc B. TP.HCM, một tập thể dày dạn kinh nghiệm, dễ dàng trừng phạt. Ba bàn thắng vào lưới HA Gia Lai là hệ quả tất yếu từ việc thiếu gắn kết trong phối hợp và lạm dụng những đường chuyền dài, bổng lên cho ngoại binh.

HA Gia Lai đã rơi xuống đáy bảng sau trận thua đau ngay trên sân Pleiku. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, trong lúc mảng miếng duy nhất bị bắt bài, HA Gia Lai trở nên vô hại. Sự yếu kém về con người khiến HLV Lê Quang Trãi đối diện bài toán hóc búa vì phải tìm ra thủ lĩnh mới thay thế vai trò mà Minh Vương hay Châu Ngọc Quang để lại.

Trong một giải đấu dài hơi, chỉ dựa vào tinh thần và khát khao trẻ trung thôi là chưa đủ. HA Gia Lai, nghịch lý thay, lại giống một tân binh thực thụ hơn là một đội bóng từng có thời điểm góp mặt trong tốp 3 V-League. Nếu không nhanh chóng cải thiện, viễn cảnh đua trụ hạng với họ gần như chắc chắn.

Đội bóng phố núi lại mệt mỏi tìm đường trụ hạng như nhiều mùa bóng qua. Ảnh: CCT.

Ngày mở màn V-League 2025-2026 vì thế trở thành lời nhắc nhở rõ ràng: sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư đúng hướng và có chiều sâu lực lượng sẽ quyết định vị thế của các đội bóng. Ninh Bình chứng minh rằng tiền bạc và sự chịu chi có thể lập tức mang lại kết quả. PVF-CAND cho thấy sức trẻ và niềm tin cũng đủ để bước những bước vững vàng đầu tiên.

Trong khi đó, HA Gia Lai lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng vì thiếu nhân sự và không kịp tái thiết. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng vòng khai màn đã khắc hoạ rõ bức tranh tương phản: sự trỗi dậy của những gương mặt mới và nỗi lo tụt dốc của một thương hiệu cũ. V-League 2025-2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động, nhưng chắc chắn, mỗi vòng đấu đều sẽ mang đến những câu chuyện đáng chờ đợi cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.