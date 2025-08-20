Tạo điều kiện cho học sinh chuyển trường theo cha mẹ đến TP.HCM làm việc 20/08/2025 19:26

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh chuyển trường theo cha mẹ đến TP.HCM làm việc sau hợp nhất.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc tạo điều kiện cho học sinh là con em cán bộ công chức có thay đổi nơi cư trú do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP.HCM.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Căn cứ các quyết định và Thông báo của UBND TP.HCM về kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình bố trí cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung - cơ sở 2 (khu vực Bình Dương), Sở GD&ĐT TP.HCM có chỉ đạo về vấn đề hỗ trợ học sinh chuyển trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho con cán bộ, công chức có thay đổi nơi cư trú theo nơi làm việc được nhập học tại các trường ở địa điểm mới, đảm bảo không em nào không được đi học.

Hồ sơ, thủ tục cho học sinh chuyển trường thực hiện theo hướng dẫn số 555 của Sở GD&ĐT về thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026.

TP.HCM hợp nhất từ 3 địa phương gồm TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Sau hợp nhất, TP.HCM là siêu đô thị giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh và hơn 3.500 cơ sở giáo dục.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm vui vẻ khi tham gia các hoạt động do thầy cô tổ chức trong ngày tựu trường. Ảnh: NQ

Để thuận tiện trong quản lý giáo dục, Sở GD&ĐT TP.HCM chia ra làm 3 khu vực trong đó khu vực 1 là TP.HCM cũ, khu vực 2 là Bình Dương và khu vực 3 là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các trường giải quyết thủ tục cho học sinh chuyển trường, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng.

Theo thống kê Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, có 1.249 học sinh từ tỉnh Bình Thuận cũ, tỉnh Đắk Nông cũ chuyển trường đến trung tâm hành chính trị tỉnh Lâm Đồng theo cha, mẹ hoặc người giám hộ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Số học sinh này đăng ký vào các cấp học từ mầm non đến THPT, trong đó tỉnh Đắk Nông cũ có 891 học sinh, tỉnh Bình Thuận cũ có 358 học sinh.