Tàu hỏa tông bay bàn ghế ở phố cafe đường tàu, du khách thản nhiên chụp ảnh, quay phim 08/10/2025 22:21

(PLO)- Video ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua các quán nước ở phố cafe đường tàu ở Hà Nội rồi cuốn bay bàn ghế, tuy nhiên du khách vẫn giơ điện thoại chụp ảnh, quay phim.

Một video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu hỏa va vào bàn ghế của quán cafe đường tàu ở Hà Nội. Khi đoàn tàu đang lao tới, nhiều du khách và người dân vẫn ngồi sát mép đường ray, một số còn đứng chụp ảnh, quay video bằng điện thoại.

Theo clip, đoàn tàu tiến tới với tốc độ cao, khoảng cách giữa tàu và các dãy bàn ghế của quán cafe quá gần. Chỉ trong tích tắc, phần thân tàu đã va vào, hất tung nhiều bàn ghế và đồ uống trên bàn ra khỏi vị trí ban đầu, cuốn vào gầm tàu.

Thậm chí đoàn tàu còn chạm sát sạt vào chân của du khách, gây cảnh tượng rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông đường sắt nghiêm trọng…

Video khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn tại khu vực trên, nơi du khách thường tụ tập uống cafe, chụp ảnh chỉ cách đường ray vài chục cm.

Clip tàu hỏa tông bay bàn uống nước trên phố cafe đường tàu ở Hà Nội được lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết phố cafe đường tàu là điểm đến ưa thích của du khách nước ngoài khi đến Hà Nội du lịch. Phố cafe đường tàu bám dọc theo trục đường sắt đi qua địa giới hành chính của ba phường là Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Vào hồi tháng 3, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo các công ty, đơn vị lữ hành – du lịch không dẫn khách đến khu vực phố cafe đường tàu để đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách cũng như an toàn đường sắt.

Đại diện các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam cũng thường xuyên cắt cử lực lượng canh giữ, treo biển khu vực nguy hiểm, cảnh báo tại “phố đường tàu”, tuy nhiên một số quán cà phê vẫn mở cửa đón khách, nhất là vào dịp cuối tuần.

Trao đổi với PLO chiều và tối ngày 8-10, đại diện các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam và phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết khi nhận được thông tin, các phường đã chỉ đạo công an phường xác minh. Qua xác minh, vẫn chưa tìm ra địa điểm quán cafe như trong clip ghi lại.

Đại diện các phường cho hay do clip ngắn, góc ghi hình khá hẹp nên các phường đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, đồng thời nhắc nhở các chủ quán cafe giáp với đường tàu đảm bảo an toàn giao thông đường sắt theo quy định.

Theo quy định của ngành đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt phải được giữ thông thoáng, không được đặt vật dụng, bàn ghế hoặc tụ tập đông người khi tàu chạy qua. Các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí đình chỉ kinh doanh.

Sự việc vừa qua thêm một lần cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại phố cafe đường tàu, một điểm check-in nổi tiếng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro ở trung tâm Hà Nội.