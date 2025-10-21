Tây Ninh: Mưa dông làm 1 người chết, 41 căn nhà hư hỏng 21/10/2025 14:32

(PLO)- Mưa dông lớn kèm lốc xoáy trong nhiều ngày qua tại Tây Ninh khiến 1 người tử vong, 41 căn nhà hư hại nặng, thiệt hại gần 824 triệu đồng.

Ngày 21-10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra từ ngày 16 đến 18-10.

Thời gian này trên địa bàn liên tục xuất hiện mưa dông lớn kèm lốc xoáy khiến 41 căn nhà bị hư hỏng, trong đó 3 căn sập hoàn toàn, 38 căn bị tốc mái; 14 công trình phụ (nhà bếp, mái hiên, chuồng trại chăn nuôi...) bị hư hại. Ước tổng thiệt hại về nhà ở và công trình phụ khoảng 604 triệu đồng.

Trong đó, mưa dông đã làm cho cây ngã chắn ngang đường xảy ra tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại xã Châu Thành.

Một căn nhà tại xã Châu Thành bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: BLA

Trong sản xuất nông nghiệp, 2,7ha hoa màu, 950 cây cao su, 70 cây sầu riêng, 360 cây mít bị gãy đổ; 7ha lúa bị ngập úng, gây thiệt hại hơn 220 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh gần 824 triệu đồng.

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm xã Ninh Điền, Châu Thành và Vĩnh Hưng. Tại xã Vĩnh Hưng, nước lũ đang lên nhanh, uy hiếp khoảng 480ha lúa trong các ô đê bao thuộc ấp Ông Lẹt, Lò Gạch và Sậy Găng.

Cánh đồng ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng bị ngập sâu, có nguy cơ mất trắng. Ảnh: VH



Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các tổ công tác được cử đến từng khu vực để dọn dẹp cây ngã đổ, sửa chữa nhà cửa, xử lý sự cố điện và đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng các bộ, chiến sĩ quân sự, công an hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chạy lũ. Ảnh: VH

Song song đó, UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố công trình, nhà ở, chủ động phòng chống dông lốc trong thời điểm cao điểm mưa bão cuối năm.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai kịp thời biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.