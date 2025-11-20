Tây Ninh siết biên, chặn buôn lậu từ sớm trước cao điểm Tết 20/11/2025 12:33

(PLO)- Cuối năm, buôn lậu tại Tây Ninh có nhiều thủ đoạn táo tợn, lực lượng chức năng phải siết biên 24/7 để chặn từ gốc.

Tuyến biên giới Tây Nam qua địa bàn Tây Ninh từ lâu là điểm nóng tiềm ẩn với đồng ruộng bằng phẳng, kênh rạch đan xen, tạo điều kiện cho tội phạm ma túy, vàng lậu và hàng cấm qua lại. Càng cận Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động buôn lậu càng có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn trở nên tinh vi và liều lĩnh hơn.

Trước tình hình đó, các lực lượng biên phòng, hải quan, công an và chính quyền địa phương đang phối hợp siết chặt kiểm soát.

Khóa chặt đường mòn xuyên ruộng, luồng kênh

Tại tuyến Mỹ Quý (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) khu vực biên giới đồng bằng, những cánh đồng thẳng tắp tưởng chừng yên bình lại là nơi tội phạm lựa chọn để cắt ngang ruộng, lợi dụng đêm tối để vận chuyển ma túy, vàng và hàng lậu. Tội phạm giấu ma túy trong bình xăng xe máy, tháo biển số để tránh nhận dạng, thậm chí nguỵ trang vàng lậu trong hộp sữa và chia nhỏ hành lý khi di chuyển.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang người đàn ông giấu 16 khoanh vàng nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam ngày 20-10. Ảnh: BP

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt 27 vụ, 35 đối tượng; khởi tố 9 vụ với 11 bị can; thu giữ 18,3 kg ma túy, 3 khẩu súng, 38 viên đạn, 8 cây vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ông Trung cho biết: “Tội phạm lợi dụng địa hình trống trải, đường tắt xuyên ruộng và đêm tối để hoạt động. Chúng tôi tăng cường mật phục, tuần tra khép kín, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, quân đội để chặn từ sớm, từ xa".

Lực lượng biên phòng Mỹ Quý Tây kiểm tra giấy tờ tùy thân người dân qua lại cửa khẩu. Ảnh: HD

Dự báo cuối năm sẽ phức tạp hơn, đơn vị đã triển khai 6 tổ chốt biên giới, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra kết hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Mục tiêu xuyên suốt là không để buôn lậu, gian lận thương mại tạo điểm nóng mới.

Cách Mỹ Quý khoảng 100 km, tuyến biên giới xã Hưng Điền (Tây Ninh) lại có đặc thù đường sông hoàn toàn, kênh – rạch – ruộng đan xen. Tội phạm ở đây chủ yếu dùng ghe nhỏ, xuồng máy vận chuyển pháo nổ, ma túy và hàng cấm.

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: BP

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, Tây Ninh), cho biết đơn vị quản lý hơn 15,814 km đường biên, duy trì tuần tra 24/24, hiệp đồng chặt chẽ với công an – quân sự – chính quyền. Kết quả, lực lượng đã bóc gỡ hai chuyên án lớn, thu giữ hơn 90 kg pháo nổ và gần 26 kg ma túy tổng hợp, được Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Trung tá Thiệp chia sẻ thêm, dù địa bàn khó khăn, người dân còn bị lôi kéo tham gia buôn lậu nhỏ lẻ, nhưng đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không tiếp tay. “Quyết không để hình thành điểm nóng” là yêu cầu xuyên suốt.

Siết biên giới 24/7 trước cao điểm Tết Bính Ngọ

Theo Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh, trong 9 tháng năm 2025, tỉnh ghi nhận hơn 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thu nộp ngân sách 763,4 tỉ đồng, tăng 519,2 tỉ đồng so với cùng kỳ 2024. Số vụ giảm nhẹ nhưng giá trị vi phạm tăng mạnh, cho thấy tội phạm đang chuyển hướng sang quy mô lớn và tinh vi.

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: HUỲNH DU

Tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, lực lượng hải quan, biên phòng được lệnh tăng cường soi chiếu, giám sát sát biên, tập trung vào các mặt hàng “nóng”: Vàng, ngoại tệ, vũ khí, thuốc lá, đường cát, gia súc và động thực vật hoang dã.

Hàng hóa bưu điện, chuyển phát nhanh, đường sắt liên vận cũng được theo dõi bằng cơ chế phối hợp liên thông, tạo “vòng khóa kép” từ biên giới vào nội địa.

Lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm tra hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia. Ảnh: HD

Ông Lê Minh Tân, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, khẳng định đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Đường biên Tây Ninh dài gần 370 km, tiếp giáp Campuchia, với đặc thù nhiều đường mòn, lối mở. Hoạt động phổ biến của các đường dây buôn lậu là chia nhỏ hàng hóa, thuê cư dân gùi vác, bố trí người cảnh giới.

Bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng biến tướng, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tăng cường dự báo, nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới và trong nội địa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh ngày 12-11. Ảnh: HD

Trước đó, ngày 12-11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh. Đại tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy tiềm lực kinh tế, chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, giữ vững chủ quyền biên giới và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, Đại tướng chỉ đạo chính quyền tỉnh Tây Ninh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ. Tỉnh quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên giới vững mạnh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: HD

"Trong bất luận hoàn cảnh nào, Tây Ninh phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc", Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.