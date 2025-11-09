Tây Ninh: Tạm giữ 17 xe 'độ' của nhóm thanh thiếu niên tụ tập lúc rạng sáng 09/11/2025 11:31

Rạng sáng 9-11 lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Dương Minh Châu tiến hành tuần tra khu vực người dân phản ánh, phát hiện hàng chục thanh thiếu niên tụ tập.

Trong đó, nhiều em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sử dụng xe mô tô và xe máy điện “độ chế” để chạy tốc độ cao.

Phát hiện công an, nhóm này bỏ chạy tán loạn.

Công an phát hiện 17 thanh thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt pô, chạy xe tốc độ cao. Ảnh: CA

Tổ công tác đã ghi nhận hình ảnh vi phạm, tạm giữ 17 xe mô tô và xe máy điện các loại để tiếp tục xác minh, mời phụ huynh và chủ xe lên làm việc, hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh, các hành vi cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm minh. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh quan tâm, quản lý con em chặt chẽ hơn, nhất là trong khung giờ khuya, tránh để con em ra ngoài tụ tập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, phóng xe “độ” giữa đêm khuya không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và bình yên của địa phương.