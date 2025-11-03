Công an tỉnh Tây Ninh bác tin đồn 'trộm lao vào xe container tự tử' 03/11/2025 17:57

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh bác bỏ tin đồn “người đàn ông gieo mình vào xe container tự tử” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 3-11, Công an tỉnh Tây Ninh có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 46+500m đường ĐT.830 (ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) khiến một người tử vong tại chỗ.

Thông tin này đồng thời bác bỏ hoàn toàn các bài viết, clip và bình luận trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân cố ý “gieo mình vào xe container” để tự tử, để lại thư tuyệt mệnh.

Từ ngày 2 và 3-11, nhiều tài khoản TikTok và Facebook lan truyền câu chuyện “người đàn ông lỡ phạm lỗi, dằn vặt nên tự tử”, trong đó có tài khoản TikTok “Tamtangluongtamne” có 1 triệu người xem.

Bức thư được đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Các bài đăng còn đăng tải hình ảnh một lá thư được cho là “thư tuyệt mệnh” và hình ảnh chia sẻ vụ tai nạn tại hiện trường, thông tin đã được nhiều người chia sẻ.

Chiều ngày 3-11, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vụ việc xảy ra lúc 19 giờ 55 phút ngày 15-10.

Khi đó, tài xế N.H.D. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe đầu kéo biển số 152.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc chở container 50RM-091.xx, lưu thông hướng Đức Hòa – Bến Lức thì va chạm với ông H.V.D. (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đang đi bộ băng qua dải phân cách cố định.

Cú va chạm khiến ông D. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc là do người đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn, dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố ý tự tử như tin đồn lan truyền.

Hiện vụ việc đang được Tổ 2, Đội CSGT số 3 – Phòng PC08 và PC09 – Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ (Công an xã Thạnh Lợi, Viện kiểm sát khu vực) tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.