Thanh niên 25 tuổi đưa bạn gái 13 tuổi vào khách sạn để giao cấu 15/10/2025 08:47

(PLO)- Thanh niên 25 tuổi ở Đắk Lắk, đến TP Đà Nẵng du lịch đã đưa bạn gái 13 tuổi vào khách sạn để giao cấu.

Ngày 15-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải xác minh, làm rõ vụ việc giao cấu với trẻ vị thành niên xảy ra trên địa bàn.

Tuấn đưa bạn gái 13 tuổi vào khách sạn giao cấu. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 14-10, bà NQ (ngụ xã Quế Sơn Trung) đến trình báo tại cơ quan công an về việc con gái là NT (13 tuổi) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại phòng 503 khách sạn SC (phường An Hải).

Tiếp nhận tin báo, công an tiến hành kiểm tra hiện trường. Tại phòng 503 khách sạn SC, cảnh sát phát hiện Trần Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ Tổ dân phố 1, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây.

Làm việc với công an, Tuấn khai nhận quen biết với NT qua facebook từ tháng 4-2025 và có quan hệ tình cảm.

Ngày 12-10, Tuấn từ Đắk Lắk ra TP Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn SC. Đến ngày 13-10, Tuấn đón xe vào xã Quế Sơn Trung để đưa NT ra khách sạn chơi.

Khoảng 16 giờ cùng ngày (13-10), tại phòng 503, Tuấn có hành vi ôm hôn và đề nghị quan hệ tình dục. NT đồng ý và cả hai đã giao cấu.

Hiện Phòng CSHS đã làm rõ vụ việc, chuyển hồ sơ cho Công an phường An Hải thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý.