Thanh niên cúi đầu xin lỗi mẹ tại tòa vì giả bị bắt cóc để lấy 200 triệu 23/08/2025 15:53

(PLO)- Tại tòa, một bị cáo ở Đắk Lắk đã cúi đầu xin lỗi mẹ vì đã tự dựng màn kịch bị bắt cóc để lừa mẹ 200 triệu đồng.

Ngày 23-8, TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Lê Thanh Hải (26 tuổi, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) ba năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bản án sơ thẩm xác định: Hải vay tiền của nhiều người rồi mất khả năng trả nợ. Nhiều lần Hải xin tiền mẹ ruột để trả nợ nhưng không được.

Lê Thanh Hải tại tòa. Ảnh: T.M

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31-7-2020, Hải đến một quán cà phê ở TP Tuy Hòa cũ, nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, gặp một thanh niên tên L nói chuyện vay mượn tiền giữa hai người.

Tại đây, Hải nhờ L gọi điện thoại cho mẹ mình nói Hải bị bắt cóc, yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải để trả nợ. Nếu mẹ Hải không chuyển tiền, Hải sẽ bị đưa đi Hải Phòng.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải thuê phòng một khách sạn ở TP Tuy Hòa cũ rồi ở lại. Tại đây, Hải cùng L gọi điện, nhắn tin yêu cầu mẹ của Hải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Hải. Quá lo sợ, người mẹ đã đến công an trình báo sự việc, nhờ giúp đỡ.

Từ ngày 31-7 đến ngày 3-8-2020, L và Hải tiếp tục gọi điện, nhắn tin uy hiếp tinh thần, yêu cầu mẹ của Hải chuyển tiền. Tuy nhiên, người mẹ không đồng ý chuyển khoản mà yêu cầu cung cấp địa điểm để gặp giao tiền trực tiếp.

Sợ bị phát hiện, Hải nhắn tin cho mẹ nói sẽ cho Hải về nhà. Tuy nhiên, đưa ra yêu cầu là khi thấy Hải bà phải chuyển tiền vào tài khoản Hải ngay lập tức.

Đến chiều 3-8-2020, Hải về nhà thì cơ quan công an mời Hải làm việc. Hải thừa nhận việc bắt cóc chỉ là màn kịch.

Tại tòa, Hải thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Hải cúi đầu xin lỗi mẹ vì đã dựng chuyện bị bắt cóc.