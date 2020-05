Ai chơi, ai buông Cúp Quốc gia?

Mở cửa sân đón khán giả hạn chế • Tất cả đội chủ nhà ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia đều xin ý kiến địa phương cho phép mở cửa sân đón khán giả một cách hạn chế sau hơn hai tháng nghỉ vì dịch bệnh COVID-19. Sân Thống Nhất chỉ bán 10.000 vé, gần bằng nửa sức chứa, còn sân Hàng Đẫy chỉ phát vé mời. • Lịch thi đấu vòng 16 đội Cúp Quốc gia: Ngày 30-5, An Giang - Viettel (15 giờ 30), SL Nghệ An - Bà Rịa-Vũng Tàu (17 giờ), Than Quảng Ninh - Nam Định (18 giờ), TP.HCM - SHB Đà Nẵng (19 giờ). Ngày 31-5, B. Bình Dương - Thanh Hóa (17 giờ), Cần Thơ - Bình Phước (17 giờ), Quảng Nam - Hà Tĩnh (17 giờ), Hà Nội - Đồng Tháp (19 giờ).