Thí điểm cấm xe tải nặng, xe khách trên 29 chỗ chạy làn 1 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 28/10/2025 12:03

(PLO)- Cục Đường bộ điều chỉnh tốc độ và tổ chức lại giao thông trên toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, làn số 1 (sát dải phân cách giữa) xe được chạy với tốc độ tối đa 120 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ; làn số 2 (sát làn dừng khẩn cấp) có tốc độ tối đa 120 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Người lái xe không được chạy quá tốc độ tối đa hoặc dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo và sơn kẻ mặt đường.

Làn số 1 cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg (bao gồm xe tải thông dụng), trừ xe bán tải cabin đơn, cabin kép, xe tải van; xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc và xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Tốc độ tối đa và tối thiểu trên cao tốc.

Các phương tiện lưu thông ở làn 2 nếu cần vượt xe cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó phải trở lại làn 2. Khi chuyển làn, lái xe phải bật tín hiệu, giữ khoảng cách an toàn và chịu trách nhiệm nếu gây tai nạn.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý bố trí hệ thống biển báo phân làn, biển báo tốc độ tối đa và tối thiểu trên từng làn xe, đồng thời sơn thông tin tốc độ trên mặt đường ở các nút giao đầu vào cao tốc để người điều khiển dễ quan sát.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: P. NAM

Trong trường hợp sửa chữa, bảo trì, cải tạo hoặc khắc phục sự cố ảnh hưởng đến lưu thông, đơn vị quản lý có thể lắp đặt tạm thời biển hạn chế tốc độ, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Thời gian thí điểm phương án tổ chức giao thông là một tháng, kể từ ngày 27-10.