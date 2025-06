Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra 16/06/2025 19:50

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Chiều 16-6, tại Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, công bố quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Thiếu tướng Vũ Như Hà (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi tại buổi lễ.

Đồng thời, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị quân đội, biên phòng, Viện kiểm sát, tòa án trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, các sở, ngành, tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ ông trong suốt quá trình công tác tại địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi.

Trên cương vị mới tại Bộ Công an, Thiếu tướng Trãi khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phẩm chất người Công an nhân dân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Cũng trong buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Như Hà – tân Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh – cam kết sẽ nỗ lực hết mình, đem toàn bộ tâm huyết và trách nhiệm để cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Hà nhấn mạnh sẽ tập trung giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, tân Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí chúc Thiếu tướng Trãi tiếp tục phát huy phẩm chất người Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đối với Thiếu tướng Vũ Như Hà, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.