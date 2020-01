Hơn 20.000 tài xế bị phạt nồng độ cồn trong 1 tháng

Ngày 20-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 1-2020.



Theo báo cáo, trong tháng đầu tiên của năm mới, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 8.668 đối tượng; triệt phá 152 băng nhóm tội phạm; triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn…



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Đặc biệt, lực lượng công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Cũng theo Bộ Công an, trong thời gian qua, ngành công an đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Nghị định 100/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, nhất là trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia.

Qua công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng phát hiện 20.138 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tổng số 358.803 trường hợp vi phạm giao thông; đã xử phạt hành chính, thu về ngân sách nhà nước hơn 253 tỉ đồng; tạm giữ 59.764 phương tiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực và kết quả nói trên. Điển hình là tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm hẳn trên cả ba tiêu chí; giảm tải áp lực cho các cơ sở y tế... nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

Thời gian tới, bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế, Năm chủ tịch ASEAN 2020; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm dịp 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các lễ hội đầu xuân...

Cùng với đó, phối hợp kiểm soát chặt tuyến biên giới, cửa khẩu, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trốn truy nã, buôn người, tội phạm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm chính sách thuế; đặc biệt hàng giả, kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán hàng cấm, chất cấm, pháo nổ... Xử lý nghiêm hoạt động làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...