Thủ tướng: Thu vĩnh viễn bằng lái tài xế nghiện ma túy

Đề nghị xử nặng người lái xe sau khi uống rượu bia

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (ảnh) cho hay sáu tháng đầu năm, TP đã xử lý hơn 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 1.800 trường hợp so với cùng kỳ; kiểm tra, phát hiện 37 trường hợp tài xế xe container, xe tải sử dụng ma túy, lập biên bản 21 trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng thừa nhận dù các cơ quan chức năng của TP đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng tỉ lệ này còn nhỏ so với tình hình chung. Theo ông, việc triển khai kế hoạch trên còn khó khăn do ý thức một bộ phận người dân không cao, vẫn có thói quen sử dụng rượu bia trong các hoạt động cưới xin, ma chay, gặp gỡ, giao lưu... Ngoài ra, một số trường hợp có hành vi chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng trong kiểm tra nồng độ cồn gây mất thời gian. Phó chủ tịch TP.HCM đề nghị xử phạt nặng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn để người dân biết và điều chỉnh nhận thức, hành vi cho phù hợp; quản lý chặt chẽ việc mua bán rượu bia, xử nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia gây TNGT.