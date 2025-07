Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị 26/07/2025 23:22

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tối 26-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia vào dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO THIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tình cảm kính trọng, lời thăm hỏi thân tình và lòng biết ơn sâu sắc.

Thủ tướng cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: B.THIÊN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: B.THIÊN

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu là lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, các đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân 10.263 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: B.THIÊN

Dịp này, Thủ tướng cũng đã dành tặng 80 phần quà tri ân các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ. Đặc biệt, các bạn trẻ trong nhóm Skyline đã phục chế 80 di ảnh liệt sĩ bằng công nghệ AI để gửi tới các gia đình liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về những hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình, độc lập hôm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao di ảnh liệt sĩ được phục dựng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: B.THIÊN