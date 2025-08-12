Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù sau hợp nhất 12/08/2025 19:24

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 98 trong quý III và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Hội nghị lần thứ 4 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đáng chú ý, về một số dự án hạ tầng trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong vùng sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai Dự án Vành đai 4 TP.HCM. Trong đó, tập trung khơi thông nguồn lực thể chế để áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về khai thác khoáng sản, chỉ định thầu, không phải thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn.

Ngoài ra, UBND TP.HCM tập trung chỉ đạo để sớm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo quy định.

Với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đôn đốc chủ đầu tư, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án để khánh thành vào ngày 19-12-2025.

Còn với Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng giao UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội.

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan dự thảo các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết 222, trình Chính phủ trong tháng 9.

Nghiên cứu phương án kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Đối với các dự án giao thông kết nối vùng, Thủ tướng nhấn mạnh dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tiến độ giải ngân rất chậm, do đó, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát và có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Với Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM và tỉnh Tây Ninh rà soát, xử lý ngay các vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai.

Về Dự án cầu Mã Đà, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, UBND TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong quý III về chủ trương, phương án kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù sau khi hợp nhất

Về việc triển khai Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu TP và các Bộ, ngành tiếp tục triển khai Nghị quyết này theo phương châm "cơ chế đã thông, nhận thức đã chín, cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, chủ động và sáng tạo nhiều hơn, hành động quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn".

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy cơ chế kiến tạo phát triển mới. Thông qua kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết để chứng minh, khẳng định việc đề xuất và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM là đúng, trúng.

Đồng thời, TP.HCM cần quán triệt tinh thần 5 "đi đầu" trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 98. Cụ thể, đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị thông minh.

Đi đầu trong thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh gắn với phát triển bền vững. Đi đầu trong phát triển các ngành tài chính, dịch vụ, du lịch giá trị gia tăng cao và phát triển kinh tế biển.

Đi đầu trong phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm. Đi đầu trong thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan và TP rà soát, xác định cụ thể những công việc, nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ. Tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 98 trong quý III và chủ động nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy tối đa lợi thế mới từ hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi hợp nhất.

Phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,5%

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tích cực triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt. Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm và cả năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,5%.

Ngoài ra, thực hiện tốt các biện pháp tăng trưởng tín dụng; tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường bất động sản.