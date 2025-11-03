Thuế TP.HCM liên minh 7 doanh nghiệp lớn hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi 03/11/2025 20:16

(PLO)- Thuế TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 đối tác lớn, bao gồm các ngân hàng và công ty công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai.

Chiều 3-11, tại trụ sở Thuế TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh (HKD) giữa Thuế TP.HCM và các nhà cung cấp giải pháp.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo 29 Chi cục Thuế cơ sở. Các đối tác tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác với Thuế TP.HCM bao gồm 7 đơn vị: Ngân hàng Á Châu (ACB); Công ty CP đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams; Công ty cổ phần công nghệ KiotViet; Công ty cổ phần Misa; Công ty cổ phần công nghệ Sapo; Công ty TNHH HĐĐT M-Invoice – Chi nhánh TP.HCM và Viễn thông TP.HCM (VNPT TPHCM).

Cam kết cầm tay chỉ việc, hỗ trợ tận nơi

Hiện nay, Thuế TP.HCM đang quản lý hơn 364.000 HKD, trong đó có hơn 345.000 hộ đang nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo quy định mới, từ ngày 1-1-2026, các hộ này sẽ chính thức chuyển sang phương pháp kê khai – tự khai, tự nộp thuế. Đề án đặt mục tiêu 100% HKD thực hiện thủ tục thuế bằng phương thức điện tử và từng bước sử dụng hóa đơn điện tử.

Thực tế cho thấy, nhiều HKD vẫn vận hành theo mô hình truyền thống như ghi chép thủ công, dòng tiền cá nhân và kinh doanh còn lẫn lộn, thiếu nền tảng công nghệ. Thêm vào đó, chi phí đầu tư phần mềm, thiết bị, máy tính tiền có kết nối thuế, cùng rủi ro bị xử phạt nếu không đáp ứng đúng thời hạn khiến nhiều hộ lo ngại mất thời gian và giảm khả năng cạnh tranh.

Trước những vướng mắc thực tế này, cơ quan thuế TP.HCM khẳng định sẽ đồng hành sát sao cùng người nộp thuế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, HKD và Thu khác (Thuế TP.HCM) cho biết, ngành Thuế sẽ tiếp tục hướng dẫn chính sách và tổ chức chuỗi hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên sâu tại 29 Chi cục Thuế cơ sở.

Thuế TP.HCM ký kết hợp tác với KiotViet chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: QH

Bà Lê nhấn mạnh, mục tiêu là đảm bảo mọi người dân đều hiểu và thực hiện được, kể cả những HKD chưa quen công nghệ.

Để làm được điều này, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nhà cung cấp, bố trí đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên chuyên trách. Các đội ngũ này sẽ hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc cho từng hộ kinh doanh trên toàn địa bàn, từ các quận trung tâm tới các huyện ngoại thành.

Đồng hành với Thuế TP.HCM, các đơn vị như KiotViet, MISA… công bố chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm với khẩu hiệu “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng quầy chợ” để bám sát hỗ trợ.

Đội ngũ tư vấn viên chuyên trách của các công ty sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và trao tận tay phần mềm miễn phí giúp bà con làm quen sớm, kê khai đúng, nộp thuế chuẩn.

Gói giải pháp 0 đồng gỡ rào cản chi phí và công nghệ

Để gỡ bỏ rào cản lớn nhất là chi phí tuân thủ và tâm lý e ngại công nghệ, các đối tác đã đưa ra những cam kết hỗ trợ mạnh mẽ, tập trung vào việc miễn phí và đơn giản hóa quy trình.

Đại diện Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết ngân hàng nhận thấy rõ áp lực lớn mà HKD đang đối mặt. Ngay lập tức, ACB ra mắt combo ưu đãi 0 đồng dành cho 1.000 hộ mới đăng ký đầu tiên.

Gói này bao gồm các hỗ trợ thiết thực: Miễn phí 2.000 hóa đơn điện tử (tích hợp trực tiếp với cổng quản lý thuế), miễn phí 6 tháng sử dụng chữ ký số (giúp nộp thuế trực tuyến dễ dàng) và miễn phí phần mềm bán hàng của đối tác.

Ngân hàng ACB hợp tác hỗ trợ hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng cho các hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi đầu tiên. Ảnh: QH



Đặc biệt, để giải quyết một trong những yêu cầu cốt lõi tách biệt dòng tiền, ACB cung cấp "Tài khoản Tài Lộc". Giải pháp này giúp HKD tách biệt rõ ràng dòng tiền cá nhân và kinh doanh, quản lý rõ ràng hơn với các lựa chọn số tài khoản 68 hoặc 86 mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng.

Về phía KiotViet, ông Ngô Trung Dũng, Phó giám đốc kinh doanh miền Nam, khẳng định: Với 25 văn phòng toàn quốc, doanh nghiệp thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của từng ngành hàng, từ bà chủ tiệm tạp hóa đến chủ quán cà phê. KiotViet sẽ miễn phí hoàn toàn các chi phí tuân thủ cho HKD bao gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, tính năng lập tờ khai thuế và phần mềm kế toán tự động theo yêu cầu của đề án.

“Để giải tỏa mối lo công nghệ, KiotViet đã có kịch bản hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cả những khách hàng 50-60 tuổi vẫn có thể sử dụng được đơn giản nhất" - ông Dũng nói.

TP.HCM hiện có hơn 345.000 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán. Ảnh: QH

Tương tự, Công ty Cổ phần MISA đưa ra giải pháp 6 trong 1 toàn diện. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc MISA cho biết MISA tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm MISA eShop cho HKD chuyển đổi. Gói hỗ trợ này bao gồm 5.000 hóa đơn điện tử và 1 năm chữ ký số.

Ông Tuấn nhấn mạnh, giải pháp này giúp HKD hoàn thành toàn bộ quy trình từ kê khai, ký số đến nộp thuế (Khai – Ký – Nộp) chỉ trên một ứng dụng duy nhất. Phần mềm cũng tự động hình thành bộ sổ kế toán điện tử hợp lệ, giúp việc kê khai trở nên đơn giản, không sợ sai, không cần thử, không lo gián đoạn.