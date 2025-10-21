Thuốc giảm cân giả, bò Wagyu giả: Khi nào mới sạch bóng hàng giả? 21/10/2025 05:27

(PLO)- Khi ai đó buôn bán hàng giả - họ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm với xã hội khi kiếm lời bất chấp sức khoẻ người khác.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến việc bán "viên rau củ Collagen" dù không được cấp phép lưu hành.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Trần Hoàng Phước và đồng phạm với cáo buộc bơm tinh chất vào 14 tấn thịt trâu giả để tạo thành thịt bò Nhật Wagyu. Cơ quan này cũng đã khởi tố Lê Văn Viết, Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm bằng cách mua vỏ bình nước laVie trôi nổi trên thị trường về rửa sạch, bơm nước máy vào để bán.

Có thể thấy, những vụ việc gần đây liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, từ việc thuốc giảm cân bị phát hiện chứa chất cấm, thịt trâu được đóng gói giả danh thịt bò Nhật Wagyu, sản xuất nước máy giả nhãn hiệu laVie... đều gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vấn đề pháp lý và đạo đức xã hội nghiêm trọng. Đặc biệt, các vụ việc liên quan đến người nổi tiếng với cáo buộc tham gia sản xuất hoặc quảng bá sản phẩm giả mạo càng thu hút sự chú ý của dư luận và đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm minh, công bằng và đúng quy định pháp luật.

Nhưng phía sau những bình luận tức giận trên mạng xã hội, có những câu hỏi sâu sắc hơn: "Tại sao những hành vi này vẫn tiếp tục xảy ra? Làm thế nào để chúng ta vừa thoải mái mua sắm, nhưng cũng đồng thời không còn không gian cho những kẻ lợi dụng niềm tin của cộng đồng để trục lợi không thương tiếc?".

Về bản chất hành vi và cơ sở pháp lý, những vụ việc liên quan đến buôn bán hàng giả không phải chỉ là những sự cố thông thường mà là những hành vi tội phạm đáng chỉ trích về mặt đạo đức, bởi chúng tấn công vào một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người như được sống, được khỏe mạnh. Khi một người sản xuất thuốc giảm cân chứa chất cấm, họ biết rằng chất đó có thể gây hại, nhưng vẫn bán nó với giá cao để kiếm lợi nhuận - đó là một hành vi có thể được gọi là "vô tâm trước mạng sống người khác". Hành động này thể hiện một sự thiếu trách nhiệm xã hội ở mức độ tối cực, vì người bán không chỉ lợi dụng sự tin tưởng mà còn cố tình đánh cược vào sức khỏe của những người đã đặt niềm tin ở họ. Cần nhấn mạnh rằng, đây không phải những vụ việc khó phân biệt đúng sai. Không có vùng xám nào ở đây, hoặc bạn sản xuất hàng thật, hoặc bạn sản xuất hàng giả. Sự lựa chọn là có ý thức và khi đã lựa chọn con đường gian dối, hậu quả pháp lý là những gì cần phải chịu.

Lần lượt: Thịt bò Wagyu làm giả trong vụ án sản xuất hàng giả. Thuốc giảm cân là tang vật thu giữ trong vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: CA

Thực ra, hệ thống pháp luật Việt Nam đã đưa ra những quy định rõ ràng và mạnh mẽ để xử lý các hành vi buôn bán hàng giả này. Bộ luật hình sự hiện hành, đặc biệt là Điều 193 đã quy định rằng người sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc, dược liệu có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi. Nghị định 98/2020 quy định mức phạt từ 10 đến 100 triệu đồng cho cá nhân buôn bán hàng giả, và gấp đôi nếu là thuốc, thực phẩm chức năng.

Nhưng ngoài những con số và quy định pháp lý, cần phải hiểu rõ điều gì thực sự đang xảy ra khi ai đó buôn bán hàng giả. Đó là sự phản bội niềm tin của người bán hàng nổi tiếng và trách nhiệm của người tiêu dùng. Niềm tin là nền tảng của bất kỳ xã hội nào. Vì vậy, những người buôn bán hàng giả không chỉ là tội phạm kinh tế - họ là những kẻ tấn công vào những giá trị cốt lõi của xã hội: niềm tin. Cũng có thể có người sẽ bao biện rằng "họ chỉ là muốn kiếm sống, ai cũng làm vậy", nhưng không có gì có thể phủ nhận cho sự thực rằng trong khi người ta kiếm sống, có những người khác đang phải chịu hậu quả sức khỏe.

Nói đi thì cũng phải nói lại, trong khi pháp luật nghiêm minh, người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo. Mỗi lần chúng ta mua một sản phẩm ở đâu đó với quảng cáo hào nhoáng, giá rẻ bất ngờ hay thông tin mập mờ cộng với niềm tin của người mua được đặt sai chỗ thì chính là chúng ta đang tiếp tay cho kẻ xấu. Nhu cầu làm đẹp, giảm cân là chính đáng và tự nhiên. Nhưng niềm tin cũng cần đặt cạnh sự tỉnh táo mới có thể là chìa khoá bảo vệ bản thân được.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng cần thực hiện trách nhiệm của mình một cách mạnh mẽ và thường xuyên hơn nữa. Tôi kính mong các cơ quan liên quan như y tế, quản lý thị trường… hãy sâu sát để thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, thậm chí buộc nhà bán hàng thuốc, thực phẩm ký cam kết về chất lượng.... Từ đó mới có hy vọng đẩy lùi nạn hàng giả là thực phẩm.

Chỉ khi nhà nước, hệ thống pháp luật và cả người tiêu dùng cùng chung tay, nạn hàng giả mới bị đẩy lùi. Nhân dân nói chung, người tiêu dùng nói riêng - chúng ta có quyền được an toàn và mạnh khoẻ.