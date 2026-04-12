Tìm người thân cho nạn nhân tử vong ở bãi tắm biển Cửa Lò 12/04/2026 19:10

(PLO)- Công an đang xác định danh tính và tìm người thân cho nạn nhân tử vong ở bãi tắm biển Cửa Lò.

Chiều 12-4, Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đang tìm người nhà của nạn nhân tử vong trên biển Cửa Lò.

Khu vực bãi tắm biển Cửa Lò.

Khoảng 14 giờ 20 phút, chiều nay (12-4), tại khu vực bãi tắm trước nhà hàng Biển Ngọc thuộc khối Mỹ Thắng (phường Cửa Lò) người dân cùng cơ quan chức năng phát hiện một một tử thi.

Nạn nhân là nam giới chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ có đặc điểm: cao khoảng 1m70, khoảng 40 tuổi, dáng người gầy, da ngăm đen. Nguyên nhân nạn nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thi thể phát hiện ở bãi tắm biển.

Công an phường Cửa Lò đang thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để ai là thân nhân hoặc ai biết thông tin lai lịch của nạn nhân đề nghị liên hệ với Công an phường Cửa Lò để phối hợp giải quyết.