Tìm thấy người đàn ông để 2 con nhỏ ở chòi, vào rừng rồi mất tích 15/09/2025 16:19

(PLO)- Người đàn ông vào rừng Cát Tiên tìm măng bị lạc nhiều giờ, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm và đã tìm thấy.

Ngày 15-9, Công an xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, ngụ xã Đạ Tẻh) sau khi ông này bị mất tích trong rừng Vườn quốc gia Cát Tiên.

Sau 2 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Hà (bên phải). Ảnh: VÕ TÙNG

Theo xác minh, khoảng 13 giờ ngày 13-9, ông Hà cùng hai người vào tiểu khu 503 của Vườn quốc gia Cát Tiên để tìm măng rừng. Trước khi đi sâu vào rừng, ông để hai con nhỏ ở chòi trong tiểu khu rồi đi một mình.

Đến chiều 14-9, không thấy cha trở về, hai con gọi điện nhưng không liên lạc được nên đi bộ ra đường lớn báo tin cho người thân. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều giờ nhưng không có kết quả.

Sáng 15-9, ông Nguyễn Văn Sơn (anh trai ông Hà) đến Công an xã Cát Tiên 3 trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an xã đã tham mưu UBND xã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Công an tỉnh Lâm Đồng để khẩn trương tìm kiếm.

Con gái của ông Hà mừng rỡ khi gặp lại cha. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sau khoảng hai giờ băng rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Hà. Ngay lập tức, ông được tiếp nước, thức ăn và chăm sóc y tế. Hai con nhỏ gặp lại cha trong niềm vui mừng khôn xiết.