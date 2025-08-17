TP.HCM: Bà Hàng Thị Thu Nga làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận 17/08/2025 11:47

(PLO)- Bà Hàng Thị Thu Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận, TP.HCM.

Sáng 17-8, Đảng bộ phường Tân Thuận, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý Luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn Kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Lê Xuân Thành, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương...

Về phía lãnh đạo TP.HCM có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo Trung ương, TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Hàng Thị Thu Nga làm Bí thư Đảng ủy phường

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận gồm 33 người. Bà Hàng Thị Thu Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, hai Phó Bí thư là ông Phạm Văn An và ông Phạm Hồng Lộc.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận. Ảnh: HÀ THƯ

Phường Tân Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận thuộc quận 7 cũ. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Thuận đặt ra 16 chỉ tiêu cụ thể, 10 nhiệm vụ trọng tâm, 4 chương trình trọng điểm.

Về giải pháp chủ yếu, phường tập trung phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng như dịch vụ cảng, vận tải, thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế chất lượng cao, các dịch vụ lân cận khu chế xuất theo hướng chuyển đổi công năng của khu chế xuất. Đồng thời, coi trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động ổn định, hiệu quả.

Bà Hàng Thị Thu Nga được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận. Ảnh: HÀ HẠNH

Phường đẩy mạnh liên kết với các phường lân cận để hình thành sản phẩm du lịch theo phương châm “một cung đường - nhiều điểm đến”; tập trung phát triển ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng; phát huy tài nguyên lịch sử, tư liệu hình ảnh hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Tăng cường phòng, chống, trấn áp tội phạm công nghệ cao và tội phạm tại khu vực trọng điểm như khu chế xuất Tân Thuận, cụm cảng trên địa bàn…

Xây dựng phường thành đô thị logistics ven sông

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra cho Đảng bộ phường Tân Thuận phải đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, cụ thể hóa nghị quyết phải gắn với xác định rõ ràng nguồn lực và cơ chế phối hợp, sản phẩm đầu ra.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Trong quản lý đô thị, phường Tân Thuận ưu tiên các giải pháp thoát nước đô thị, chống ngập hiệu quả, lồng ghép giải pháp “xanh - mềm” như hồ sinh học, hành lang cây xanh về rác thải, phân loại tại nguồn, nâng cấp trạm trung chuyển…

Với vị trí địa lý giáp sông Sài Gòn, phường cần nghiên cứu tận dụng lợi thế giao thông đường thủy để giảm áp lực giao thông đường bộ và tăng hiệu quả vận tải.

Bà Hằng nhấn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phường Tân Thuận cần ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu liên thông, nhanh chóng số hóa toàn bộ hồ sơ hành chính, dân cư, đất đai, an sinh; tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực số cho cán bộ, phổ cập kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp nhỏ, nhằm thu hẹp khoảng cách số.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Ngoài ra, thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân, chính sách hỗ trợ cho người thuê trọ; triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng theo mô hình bác sĩ gia đình; mở rộng các hình thức hỗ trợ an sinh sáng tạo phù hợp với đặc điểm đô thị, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ phường Tân Thuận sẽ xây dựng phường trở thành địa bàn tiêu biểu về quản trị đô thị, logistics ven sông, đô thị xanh và an sinh bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng cảm ơn Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Trung ương đã đến cơ sở để lắng nghe, ghi nhận những vấn đề của nhân dân.

“Chúng ta tin rằng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của kỷ nguyên vươn mình không chỉ có tầm nhìn chiến lược mà còn bám sát thực tiễn, phản ánh chân thực đời sống và nguyện vọng của nhân dân” – bà Hằng chia sẻ.