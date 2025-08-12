TP.HCM: Cảnh sát cứu 3 người trong đám cháy lớn trên đường Nguyễn Thượng Hiền 12/08/2025 13:44

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào trưa nay tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. 3 người trong nhà, gồm một cụ già và hai trẻ nhỏ, may mắn được cứu thoát.

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm ngôi nhà và lan rộng, khiến cả khu vực hoảng loạn.

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa và cứu người. Ảnh: NT

Một số người dân đã dùng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng không hiệu quả. Đáng chú ý, lúc này bên trong nhà còn có người bị mắc kẹt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy trên đường Nguyễn Thượng Hiền. Ảnh: NT

Theo người dân, ba người trong nhà gồm một cụ già và hai trẻ nhỏ đã được đưa ra ngoài an toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.