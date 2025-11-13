TP.HCM: Cổng 1022 nhận 14.700 phản ánh, nhiều nhất là hành chính, ngập nước... 13/11/2025 10:06

(PLO)- Các vấn đề nổi cộm gửi lên Cổng 1022 trong tháng 10-2025, tập trung vào ngập nước cục bộ, tiếng ồn karaoke di động, lấn chiếm lòng lề đường và mặt đường xuống cấp tại một số khu vực đông dân cư.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về kết quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin 1022 từ 12 giờ ngày 25-9 đến 12 giờ ngày 25-10-2025 (gọi tắt là Cổng 1022).

Tổng số phản ánh, kiến nghị trong kỳ báo cáo là 14.707; đã xử lý 14.311, đang xử lý 396, trễ hạn 125.

Phản ánh nhiều nhất lĩnh vực hành chính công

Nội dung phản ánh chủ yếu lĩnh vực hành chính công tập trung vào việc chậm trễ giải quyết hồ sơ, hướng dẫn thủ tục chưa rõ ràng, khó tra cứu tiến độ xử lý. Đây là lĩnh vực nhận được phản ánh, kiến nghị nhiều nhất với gần 6.300 lượt.

Nội dung phản ánh chủ yếu của lĩnh vực hạ tầng đô thị là tình trạng hư hỏng, xuống cấp của đường, nắp hố ga, hệ thống chiếu sáng và thoát nước gây ngập úng cục bộ, với gần 2.700 lượt phản ánh.

Lĩnh vực xe buýt chủ yếu phản ánh về trễ chuyến, thái độ phục vụ của tài xế - tiếp viên và tình trạng xe buýt dừng đỗ không đúng điểm, với hơn 1.100 lượt phản ánh.

Lĩnh vực tiếng ồn chủ yếu phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu xe và vi phạm xây dựng cơi nới trái phép, với hơn 1.300 lượt phản ánh.

Lĩnh vực trật tự đô thị chủ yếu phản ánh liên quan đến vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt và an ninh trật tự tại khu dân cư, với gần 1.500 lượt phản ánh.

Kết quả xử lý phản ánh kiến nghị trong kỳ báo cáo, nhóm các đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng gồm: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu vực Thủ Đức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương, UBND các phường Chánh Hưng, phường Bình Trị Đông, phường Hạnh Thông, phường Hiệp Bình, phường Gia Định.

Nhóm đứng cuối bảng xếp hạng gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Công trình giao thông đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, UBND các phường Bình Tây, phường Nhiêu Lộc, phường Bình Lợi Trung, phường Tân Hưng.

Nhiều người phản ánh ngập nước, tiếng ồn, lấn chiếm lòng đường

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, so với tháng 9-2025, chất lượng xử lý phản ánh trong tháng 10-2025 đã được cải thiện. Công tác tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng 1022 tại sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu được tập trung thực hiện đảm bảo, tích cực, phần lớn các đơn vị duy trì tỉ lệ kết quả xử lý và phản hồi thông tin đúng hạn ở mức cao.

Các vấn đề nổi cộm trong tháng tập trung vào ngập nước cục bộ. Ảnh: TRẦN LINH

Các vấn đề nổi cộm trong tháng tập trung vào ngập nước cục bộ, tiếng ồn karaoke di động, lấn chiếm lòng lề đường và mặt đường xuống cấp tại một số khu vực đông dân cư. “Đây đều là những vấn đề mang tính dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chức năng trong xử lý và kiểm tra sau phản ánh” - Sở Khoa học và Công nghệ nêu.

Bên cạnh đó, các phản ánh liên quan đến hạ tầng thoát nước và chiếu sáng công cộng có xu hướng gia tăng do thời tiết mưa nhiều kéo dài trong tháng, đặc biệt tại khu vực TP Thủ Đức, quận 8 và quận Bình Tân cũ. Đây là những khu vực thường xuyên ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt.

Sở Khoa học và Công nghệ, nhìn nhận lĩnh vực trật tự đô thị và tiếng ồn vẫn là nhóm phản ánh phức tạp, cần xử lý thực tế tại địa bàn.

Dù tỉ lệ trễ hạn đã giảm nhưng nhiều trường hợp phải xử lý tái diễn, do hành vi vi phạm lặp lại sau khi kiểm tra. Một số địa bàn như quận Bình Tân, quận 8, quận Gò Vấp và TP Thủ Đức cũ tiếp tục là “điểm nóng”, cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra định kỳ, cũng như phối hợp chặt giữa phường và lực lượng chức năng chuyên ngành.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng 1022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung tăng cường theo dõi, đôn đốc, nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.