TPHCM: Nam sinh 18 tuổi mất liên lạc nhiều ngày 20/08/2025 17:54

(PLO)- Nam sinh 18 tuổi đang theo học tại một trường nghề trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP.HCM, bị mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Ngày 20-8, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM, xác nhận đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam sinh trên địa bàn mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Theo đó, ông Võ Văn Dũng (61 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đã trình báo về việc con trai là Võ Đỗ Hiếu Thiện (18 tuổi) đang theo học tại một trường nghề ở huyện Hóc Môn cũ mất liên lạc.

Theo gia đình, khuya 17-8, gia đình đi làm về không thấy Thiện ở nhà. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Sau đó, gia đình nhận được tin nhắn của Thiện cho biết đang đi cắm trại với nhà trường trong vòng 10 ngày.

Tuy nhiên, khi gọi video qua Zalo, gia đình thấy Thiện đang ở trong một khách sạn. Khi hỏi địa chỉ, nam sinh này đã cúp máy. Sáng hôm sau, gia đình liên hệ với giáo viên chủ nhiệm thì được biết nhà trường không tổ chức hoạt động cắm trại nào.

Đến trưa 19-8, gia đình tiếp tục nhận được tin nhắn từ số máy của Thiện với nội dung “đang đi làm, một năm nữa mới về”. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc lại được.

Lo lắng cho sự an toàn của con trai, ông Dũng đã trình báo vụ việc đến Công an xã Đông Thạnh để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Hiện gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa có thông tin. Vậy, ai có thông tin về em Võ Đỗ Hiếu Thiện, xin liên hệ với lực lượng chức năng nơi gần nhất hoặc Công an xã Đông Thạnh theo số điện thoại 028.3711.0553.