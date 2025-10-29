TP.HCM yêu cầu 'không được tiếp tục chậm trễ' đối với dự án đường Lương Định Của 29/10/2025 14:51

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường Lương Định Của và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị phát triển An Phú.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các Sở ngành, chủ đầu tư, cùng các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định).

UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương có ý kiến đối với báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) tại báo cáo ngày 16-10; hoàn thành trước ngày 31-10.

Ban Giao thông được giao hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến báo cáo giám sát điều chỉnh dự án (bổ sung phần chi phí bồi thường 2,2 ha; thời gian thực hiện) đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Khu đô thị phát triển An Phú (khu đất 22.012 m2), UBND TP giao Sở NN&MT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hoàn thành trước ngày 31-10, không được tiếp tục chậm trễ; chủ động phối hợp với Sở Tài chính trong việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đường Lương Định Của chưa được mở rộng đồng bộ. Ảnh: THUẬN VĂN

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các Sở ngành liên quan rà soát cơ sở pháp lý (làm rõ thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh diện tích của Nhà đầu tư; thủ tục thu hồi, giao đất…); tham mưu, đề xuất và dự thảo Công văn của UBND TP báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh dự án Khu đô thị phát triển An Phú, hoàn thành trước ngày 31-10, không được tiếp tục chậm trễ.

Dự án xây dựng đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định) dài 2,3 km, được khởi công từ năm 2015, mở rộng đường hiện hữu lên 30 m với 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 2 đoạn, giai đoạn 1 từ nút giao Nguyễn Hoàng đến vòng xoay Trần Não (đã thông xe ngày 26-1), giai đoạn 2 từ nút giao Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú.

Hiện nay phạm vi mở rộng đường đoạn từ nút giao An Phú đến đường Nguyễn Hoàng (phía phải tuyến) chưa thể triển khai do chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phần 22.012 m2 thuộc Khu đô thị phát triển An Phú, đoạn này có 65 hộ dân bị ảnh hưởng.