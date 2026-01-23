Triệt phá 2 đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia 23/01/2026 18:31

(PLO)- Từ vụ 1 công dân nước ngoài được phát hiện tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều tra, bắt các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 23-1, tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết cơ quan công an đã làm rõ vụ liên quan đến việc phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ngày 24-11-2025 vừa qua.

Theo đại tá Tân, ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã triển khai các mũi trinh sát, lần theo dấu vết để truy tìm những người liên quan.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 24-11-2025, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an phát hiện 1 nam thanh niên tử vong tại Km97+400, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen (SN 2001, quốc tịch Malaysia), nhập cảnh vào Việt Nam lúc 9 giờ 55 phút cùng ngày qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh. Kết quả điều tra xác định Aeron Lee Khei Chen là nạn nhân trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua điều tra cũng xác định, trong đường dây này, Ngô Hoàng Thanh (35 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Hồng Hải (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) có vai trò đón người nước ngoài sau khi nhập cảnh và đưa qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can trên về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đồng thời, Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý các hành vi liên quan theo quy định.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thi thể người đàn ông nước ngoài được phát hiện trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngoài ra, ngày 24-11-2025, Công an xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp phát hiện hai công dân Trung Quốc là Yang Shuang Fu (SN 1981) và Fan Zhuan Dong (SN 1991) có biểu hiện nghi vấn liên quan an ninh trật tự nên mời về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định hai công dân Trung Quốc trên là nạn nhân trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong đường dây này, Đặng Văn Tâm (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Nghị (43 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là các tài xế trực tiếp vận chuyển tổng cộng 10 công dân Trung Quốc từ TP.HCM về khu vực Tri Tôn, tỉnh An Giang để xuất cảnh trái phép; Huỳnh Si Phan (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) là người trực tiếp tiếp nhận và đưa qua Campuchia.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can trên về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 30-12-2025, tại Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đã quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, khám phá nhanh hai đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia.