Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu hơn 424 tỉ đồng năm 2025 23/01/2026 13:53

(PLO)- Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu hơn 424 tỉ đồng năm 2025, tăng 8% so với năm 2024, ghi nhận hiệu quả của việc bảo vệ quyền tác giả và sự phát triển thị trường âm nhạc.

Sáng 23-1 tại TP.HCM, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025.

Theo Trung tâm, năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng đáng chú ý trong hoạt động bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tại Việt Nam, với tổng số tiền bản quyền thu được hơn 424 tỉ đồng.

Ông Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thông tin thêm, mức thu năm 2025 tăng 8% so với năm 2024; trong đó khu vực phía Bắc đóng góp hơn 211 tỉ đồng, khu vực phía Nam gần 213 tỉ đồng.

Cùng với hoạt động thu, VCPMC đã chi trả gần 267 tỉ đồng tiền bản quyền cho các chủ sở hữu quyền tác giả, tăng 5% so với cùng kỳ. Riêng tiền bản quyền quý IV-2025 đang được đối soát và dự kiến chi trả trước Tết Nguyên đán 2026, với số tiền khoảng 120 tỉ đồng.

Ông Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Ảnh: BTC

Xét theo cơ cấu nguồn thu, lĩnh vực website và ứng dụng nghe nhạc tiếp tục giữ vai trò chủ lực, mang lại gần 298 tỉ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Các hoạt động biểu diễn sự kiện, live show, hòa nhạc trực tiếp thu hơn 38 tỉ đồng (9%), trong khi lĩnh vực nhạc nền tại nhà hàng, quán cà phê, karaoke, khách sạn, siêu thị… đạt hơn 31 tỉ đồng (8%).

Về mức hưởng thụ bản quyền, năm 2025 ghi nhận một tác giả nhận trên 4 tỉ đồng; sáu tác giả nhận từ 3-4 tỉ đồng và chín tác giả nhận từ 2-3 tỉ đồng. Trong năm, VCPMC đã nộp ngân sách Nhà nước 32 tỉ đồng tiền thuế, các tác giả đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 12 tỉ đồng.

Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, hiện nay Trung tâm không thực hiện bảo hộ quyền tác giả đối với các ca khúc do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tác hoàn toàn cả nhạc và lời.

Đối với các trường hợp tác phẩm có sự kết hợp giữa con người và AI, như phần lời do người sáng tác, AI đảm nhiệm phần nhạc hoặc ngược lại, Trung tâm sẽ nghiên cứu và công bố phương án bảo vệ quyền tác giả trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác khảo sát, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đồng thời, trung tâm khởi kiện ra tòa án các vụ việc xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực sử dụng quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền phát sóng và quyền truyền đạt tác phẩm.

Trên môi trường trực tuyến, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các tác giả rà soát, cảnh báo và tiến hành thu, truy thu tiền bản quyền đối với các đường link, kênh phát hành vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tác theo quy định pháp luật.

Cũng tại buổi lễ tổng kết, ông Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết VCPMC đặt mục tiêu đến năm 2026 đạt khoảng 500 tỉ đồng tiền bản quyền.

Ông Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

"Đây không chỉ là chỉ tiêu tài chính mà còn phản ánh kỳ vọng nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền tác giả, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhạc sĩ, tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường âm nhạc trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được chú trọng" - ông Phạm Ngọc Khôi cho hay.

Hiện VCPMC đã thiết lập quan hệ ủy quyền với 92 tổ chức quản lý tập thể quyền tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong nước, trung tâm đang quản lý 7.207 tác giả ủy quyền, gồm 2.922 hội viên phía Bắc và 4.285 hội viên phía Nam. Riêng năm 2025 tăng thêm 696 tác giả, tương đương mức tăng 11%.

Dịp này, VCPMC cũng tổ chức trao quà hỗ trợ các tác giả có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với đội ngũ văn nghệ sĩ.