Truy nã Đặng Thị Huệ đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước 06/11/2025 13:57

(PLO)- Thời gian qua Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc.

Ngày 6-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị can Huệ (44 tuổi), trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Bị can Đặng Thị Huệ.

Theo kết quả điều tra, Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, gieo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và VKSND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ.

Hiện, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.