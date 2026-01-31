Tưởng nhà gần trụ sở công an thì ‘không ai dòm ngó’, kẻ mua ma túy bị bắt 31/01/2026 17:29

(PLO)-Ngoài số ma túy mua sử dụng, công an phát hiện Đào Viết Luân (tỉnh Quảng Trị) còn cất giấu 124 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến trong nhà.

Ngày 31-1, Công an phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa bắt quả tang một người đàn ông tàng trữ 124 viên ma tuý tổng hợp tại nhà riêng.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 20-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng công an phát hiện Đào Viết Luân (33 tuổi, phường Đồng Sơn) có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước nhà riêng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Luân đang chuẩn bị sử dụng ma túy. Qua khám xét, công an thu giữ tại nhà Luân 1 túi nilon chứa chất màu hồng cùng 1 chai nhựa tự chế dùng làm công cụ sử dụng ma tuý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam Đào Viết Luân.

Luân khai nhận chất thu giữ là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, mua về để sử dụng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp, công an phát hiện và thu giữ thêm 124 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến được cất giấu tinh vi dưới bồn rửa bát trong khu vực bếp.

Kết quả test nhanh cho thấy Luân dương tính với chất ma tuý Methamphetamine.

Đáng chú ý, Đào Viết Luân có nhiều thủ đoạn đối phó, che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Luân lợi dụng vị trí nhà ở gần trụ sở công an để lén lút thực hiện hành vi phạm tội vì đinh ninh cho rằng "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm trong sạch địa bàn, mọi hành vi vi phạm đều không qua mắt được lực lượng công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Đào Viết Luân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.