Vòng loại World Cup 2026, bảng C, Úc- Indonesia (16 giờ 10 ngày 20-3): Úc - Indonesia: Chờ địa chấn châu Á 20/03/2025 06:39

(PLO)- Tuyển Úc tiếp Indonesia trong trận cầu “6 điểm”, có ý nghĩa then chốt đến hy vọng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 của cả hai đội”.

Vào lúc 16 giờ 10 hôm nay 20-3, chủ nhà Úc sẽ gặp tuyển Indonesia ở lượt trận thứ bảy bảng C giai đoạn ba, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Liệu Indonesia có tạo địa chấn châu Á “thứ hai”?

Tan nát hàng phòng ngự Úc

Nói là “địa chấn thứ hai” bởi ngày 19-11-2024, đội tuyển Indonesia đã tạo địa chấn châu Á đầu tiên khi đánh bại Saudi Arabia 2-0 để cải thiện vị thứ đáng kể ở bảng C. Bây giờ, nếu Indonesia thắng Úc trên sân Sydney, họ sẽ lấy ngôi nhì bảng C từ chính tay đối thủ này. Sau 6 lượt trận ở bảng C, Úc xếp nhì bảng có 7 điểm, còn Indonesia có 6 điểm đứng ngay sau Úc.

Úc tiếp Indonesia, liệu người hùng Marselino Ferdinan (7) tác giả cú đúp vào lưới Saudi Arabia có sút tung lưới thủ môn Gaucci của Úc chiều 20-3? Ảnh: AFC

Về mặt lực lượng, HLV Tony Popovic của Úc chịu nhiều thiệt thòi do nhiều cầu thủ ở phòng ngự chấn thương, trong đó có trung vệ Harry Souttar (cao 2,06 m), Connor Metcalfe, Jordan Bos, Thomas Deng, A. Circati. Tuyến giữa của Úc cũng vắng hai “át bài” là Hayden Matthews và Nestory Irankunda. Irankunda được ví là “người không phổi” hay “máy quét” ở tuyến giữa của Úc.

Tuy nhiên Úc vẫn còn đó hai tiền vệ già dặn kinh nghiệm gồm Jackson Irvin và Aiden O’Neill.

Trong khi đó, HLV Patrick Kluivert lần đầu dẫn dắt tuyển Indonesia đã phải mang sứ mệnh tạo địa chấn châu Á. Đó là áp lực cực lớn đặt lên đại diện bóng đá Đông Nam Á cũng như chiến lược gia người Hà Lan này.

Đây là trận đấu bản lề cho cả hai. Thực lòng mà nói thì HLV Tony Popovic cũng rất căng thẳng ở nhiều góc độ. Ông tiếp quản ghế HLV trưởng tuyển Úc từ Arnold Graham với nhiệm vụ phải giành vé đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026. Vậy nhưng, lực lượng tuyển Úc hiện nay không có gương mặt nào đá xuất sắc.

Trong khi đó, Indonesia lại nuôi quyết tâm cao, nhất là sau trận lượt đi hai đội hòa nhau không bàn thắng tại Bung Karno. Kết quả đó khiến chiếc ghế HLV trưởng tuyển Úc của ông Arnold Graham rung lắc mạnh hơn cho đến khi nó “gãy” thật sự.

Indonesia có lực lượng mạnh nhất

HLV Patrick Kluivert hoàn toàn hài lòng với với tình hình sức khỏe của toàn đội khi nhiều cầu thủ trải qua chuyến bay dài đến Sydney nhưng tất cả đều ra sân tập rất hăng say, quan trọng hơn, Indonesia có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu quan trọng này.

Ông thầy người Hà Lan vẫn chịu sự tư vấn của các trợ lý vì ông mới chân ướt chân ráo đến Indonesia, chưa hiểu rõ các cầu thủ. Vì thế, tuyến tiền vệ của Indonesia sẽ giữ nguyên như thời HLV Shin Tae-yong gồm các ngôi sao như Thom Haye, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan và Ricky Kambuaya.

Úc tiếp Indonesia có 5 ngàn fan Indonesia đến Sydney cổ vũ. Ảnh: Bola

Vị trí “người gác đền” là nơi Indonesia có thể yên tâm nhất với rất nhiều thủ môn chất lượng, ngoài Marteen Paes, Ernando, Nadeo, còn có cái tên Emil Auderio Mulyani đang chơi bóng tại Ý. Tuy nhiên có lẽ HLV Patrick Kluivert vẫn ưu tiên chọn Marteen Paes vì đã quen, còn Auderio chỉ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch chưa đá trận nào.

Hàng phòng ngự của Indonesia vẫn là sự chỉ huy của trung vệ Jay Idzes (đang chơi bóng cho Venezia ở Serie A). Việc Rizky Ridho bình phục sau chấn thương nhẹ cũng khiến chiến lược gia người Hà Lan hài lòng. Rizky Ridho là cầu thủ nội duy nhất trong làn sóng nhập tịch của Indonesia trụ vững trong đội hình chính. Rizky Ridho khỏe, bền, đeo bám tốt và cả khả năng không chiến trước với cầu thủ cao to rất ấn tượng. Ridho sẽ chơi cặp trung vệ cùng Jay Idzes. HLV Kluivert còn dành lời khen tặng cho Rizdo và ông cũng tỏ ra an tâm khi tổ bác sĩ báo tin là trung vệ này đã khỏe mạnh hoàn toàn để ra sân trong trận gặp Úc.

Bộ đôi tấn công của Indonesia sẽ là Rafael Struick và Ole Romeny, người sẽ có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển. Rafael Struick chỉ chơi tròn vai, không nổi trội, nhưng Indonesia rất cần Struick bởi anh đang chơi cho CLB Brisbane Roar của Úc. Tuy nhiên, Indonesia lại không có sự phục vụ của chân sút Ragnar Oratmangoen vì án “treo giò” do đã nhận đủ thẻ phạt.

Truyền thông Úc nhìn nhận rằng, hai đội có sức mạnh tương đương nhau và khả năng thắng cũng chia đều.

Úc tiếp Indonesia trên sân Sydney cực kỳ hoành tráng. Ảnh: Bola

Bảng C cực kỳ căng khi Indonesia xếp thứ 3 cũng bằng điểm với đội chót bảng Trung Quốc.

Song theo nhìn nhận của chúng tôi, Indonesia nhiều khả năng sẽ “trắng tay” vì dẫu sao cầu thủ Úc cũng có trình độ cao hơn, khỏe hơn, đều hơn và khả năng chịu áp lực ở những trận quan trọng tốt hơn, vượt qua và hóa giải áp lực tốt hơn.

Dự đoán: Úc thắng hai bàn cách biệt.