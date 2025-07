Vào tiệm hỏi mua lắc vàng rồi giật chạy 28/07/2025 17:59

Ngày 28-7, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Duy Thanh (23 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, do cần tiền để trả nợ, Thanh đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản bán lấy tiền. Trưa 26-7, Thanh điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng BT ở xã Nhơn Mỹ vờ hỏi mua vàng.

Nghi phạm Phạm Duy Thanh tại cơ quan Công an. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Khi bước vào tiệm vàng, Thanh yêu cầu chủ tiệm cho xem hai chiếc lắc vàng loại 18K, tổng trọng lượng khoảng 2,7 chỉ. Sau khi xem xong, Thanh trả lại cho chủ tiệm vàng chiếc có trọng lượng 1,5 chỉ.

Chiếc còn lại có trọng lượng 1,2 chỉ Thanh đeo trên tay rồi nói với chủ tiệm ra xe máy để lấy tiền trả. Tuy nhiên, khi ra đến xe mô tô, Thanh lên xe bỏ chạy.

Số vàng cướp giật được, Thanh đem đến bán cho một tiệm vàng tại xã Long Kiến được hơn 7 triệu đồng.

Chủ tiệm vàng BT đã trình báo vụ việc đến Công an xã Nhơn Mỹ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã xuống hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Đến chiều 26-7, Công an xã Nhơn Mỹ xác định Thanh là nghi phạm nên đã mời Thanh lên trụ sở cơ quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi của mình.