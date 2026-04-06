Vì sao không nên tiêu thụ quá nhiều loại mỡ này trong bữa ăn hàng ngày? 06/04/2026 14:18

(PLO)- Mỡ bò có thể ảnh hưởng xấu đến mức cholesterol nếu sử dụng quá nhiều và không kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Mỡ bò là dạng chất béo dùng trong nấu ăn truyền thống, sản xuất từ lớp mỡ cứng quanh nội tạng bò. Dù có giá trị trong chiên và nướng, mỡ bò chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol và ảnh hưởng tim mạch.

Khi tiêu thụ nhiều, chất béo bão hòa trong mỡ bò kích hoạt các con đường tăng tổng hợp cholesterol tại gan. Ảnh: AI

Làm tăng nguy cơ nồng độ LDL cao hơn

Để hiểu tác động của mỡ bò, cần biết rằng gần một nửa lượng axit béo của nó là chất béo bão hòa. Phần còn lại gồm chất béo không bão hòa đơn và một lượng nhỏ chất béo không bão hòa đa.

Chất béo bão hòa liên quan trực tiếp đến sự gia tăng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay còn gọi là cholesterol "xấu". Khi tiêu thụ nhiều, chất béo bão hòa trong mỡ bò kích hoạt các con đường tăng tổng hợp cholesterol tại gan. Tác động này làm thay đổi cách gan điều chỉnh sản xuất và loại bỏ cholesterol khỏi máu. Khi LDL dư thừa, chúng tích tụ trên thành mạch máu, tạo thành mảng bám và cản trở lưu thông máu.

Ảnh hưởng đến các chỉ số liên quan bệnh tim mạch

Sự cân bằng giữa các loại cholesterol rất quan trọng đối với sức khỏe. Các yếu tố di truyền và lối sống góp phần vào nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, mức triglyceride (mỡ máu) cao cùng HDL thấp hoặc LDL cao sẽ làm tăng nguy cơ về tim.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo động vật như mỡ bò có thể góp phần làm xấu các chỉ số này. Trong một thí nghiệm trên động vật, chuột ăn mỡ bò có mức cholesterol toàn phần, LDL và triglyceride cao hơn đáng kể so với chuột ăn dầu ngô. Tuy nhiên, kết quả này có thể thay đổi tùy theo tổng thể chế độ ăn của con người.

Có thể làm tăng mức cholesterol HDL

Chất béo bão hòa trong mỡ bò được chứng minh làm tăng nhẹ cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) "tốt". Loại này giúp loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi máu.

Tuy nhiên, sự gia tăng HDL không đủ bù đắp tác hại từ việc tăng LDL do tiêu thụ lâu dài lượng lớn chất béo bão hòa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tăng HDL đơn thuần không giúp giảm các biến cố tim mạch một cách nhất quán. Nồng độ LDL có tác động lớn hơn đến nguy cơ tim mạch so với HDL.

Thay đổi hành vi của cholesterol LDL

Chất béo bão hòa trong mỡ bò không chỉ làm tăng mức LDL mà còn khiến nó trở nên nguy hại hơn. Việc thường xuyên ăn quá nhiều chất béo bão hòa làm tăng xu hướng các hạt LDL kết tụ lại với nhau. Ngay cả khi mức LDL không tăng đột biến, chúng vẫn dễ bám vào thành động mạch và hình thành mảng xơ vữa.

Ngoài ra, chất béo bão hòa có thể cản trở quá trình loại bỏ LDL khỏi máu, kéo dài thời gian lưu thông của nó. Điều này dẫn đến nồng độ cholesterol trong máu cao hơn do quá trình đào thải bị chậm lại.

Lưu ý khi sử dụng mỡ bò

Chất béo bão hòa có xu hướng làm tăng cholesterol LDL, trong khi chất béo không bão hòa lại có xu hướng làm giảm chỉ số này. Các nghiên cứu khuyên nên thay thế mỡ bò bằng chất béo không bão hòa như dầu ô liu hoặc dầu hạt cải để cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tác động của mỡ bò phụ thuộc vào lượng sử dụng, tần suất và sức khỏe tổng thể. Mức cholesterol bị ảnh hưởng bởi tổng lượng chất béo bão hòa và thói quen ăn uống theo thời gian, thay vì chỉ do một loại thực phẩm riêng lẻ. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn phù hợp với mục tiêu duy trì cholesterol khỏe mạnh.