Vĩnh Long: Phát hiện 3 người tử vong trong căn chòi 28/09/2025 17:08

(PLO)- 3 người tử vong gồm 2 vợ chồng và con trai được phát hiện cùng tử vong tại căn chòi của gia đình, nghi do điện giật.

Chiều 28-9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra làm rõ vụ 3 người trong cùng một gia đình ở xã Trà Ôn tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo phát hiện 3 người tử vong trong căn chòi của ông HVN (ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn).

Lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp xác minh. Ba nạn nhân được xác định là ông HVN, vợ là bà HTN và con trai HVS (37 tuổi).

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nhiều khả năng các nạn nhân tử vong do điện giật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.