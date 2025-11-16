Vợ mất chưa được 49 ngày, chồng cũng tử vong vì tai nạn giao thông 16/11/2025 16:41

(PLO)- Trong vòng chưa đầy 49 ngày, vợ chồng người bán vé số ở Đắk Lắk lần lượt tử vong vì tai nạn giao thông.

Ngày 16-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc.

Người thân đến chia buồn cùng gia đình ông Quảng. Ảnh: P.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 15-11, ông Đinh Quảng (57 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đạp xe đi bán vé số trên quốc lộ 26.

Khi đến đoạn qua xã Krông Pắc, xe của ông Quảng va chạm với xe đầu kéo 77H-073.29, do ông Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm ông Quảng té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định nguyên nhân tai nạn do tài xế Hùng không chú ý quan sát. Tài xế này còn vi phạm nồng độ cồn.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết gia cảnh ông Quảng rất khó khăn. Trong vòng chưa đầy 49 ngày, vợ chồng ông Quảng lần lượt tử vong vì tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ, lo hậu sự cho ông Quảng được chu toàn.