Vụ bé gái 9 tuổi bị ép nhúng lưỡi vào nước sôi: Có dấu hiệu hình sự 25/10/2025 09:34

(PLO)- Theo luật sư, hành vi bạo hành bé gái 9 tuổi có dấu hiệu của tội ngược đãi hoặc hành hạ con theo Điều 185 Bộ luật Hình sự...

Như PLO đã đưa tin, cơ quan chức năng phường Tân Uyên, TP.HCM đang làm rõ vụ việc bé PTMT (9 tuổi) bị bạo hành nghiêm trọng tại một phòng trọ trên địa bàn.

Theo xác minh ban đầu, người liên quan là chị PTBN (25 tuổi, mẹ ruột của bé MT) và bạn trai NVH (19 tuổi).

Cụ thể, chiều 21-10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo về vụ việc và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bé MT được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Bé gái được Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phường Tân Uyên chăm sóc ở bệnh viện.

Làm việc với công an, hai người khai nhận sống chung tại phòng trọ nói trên. Trong thời gian này, do cho rằng bé không nghe lời, cả hai nhiều lần đánh đập cháu bé. Đáng chú ý, có lần H đã đun nước sôi đổ vào chén, buộc bé MT nhúng lưỡi vào, khiến cháu bị bỏng nặng.

Ngày 24-10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, cho biết bé MT đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ để được chăm sóc, ổn định tinh thần sau khi xuất viện. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định theo thông tin từ chính quyền địa phương và những vết tích còn thâm đỏ, bầm tím hiện rõ trên thân thể của bé gái, đây là vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Hành vi bạo hành bé gái 9 tuổi có dấu hiệu của tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, được quy định tại Điều 185 BLHS; có tình tiết tăng nặng định khung ở điểm a khoản 2 là đối với người dưới 16 tuổi (có khung hình phạt từ 2 -5 năm tù).

Hiện nay, việc xác định cụ thể ai là người trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành cháu gái hoặc có tính chất đồng phạm ra sao phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu bạo hành nên Cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn để trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé.

Kết quả giám định thương tích là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng tiếp theo, có thể ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan khác.

Bé MT và những dấu vết bị bạo hành.

Cũng theo luật sư Quân, theo điểm c khoản 1 Điều 134 BLHS quy định về tội cố ý gây thương tích, nếu thương tích dưới 11% nhưng thuộc trường hợp bị hại là người dưới 16 tuổi thì theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp của trẻ có yêu cầu khởi tố, cơ quan điều tra vẫn tiến hành khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi đó, người thực hiện hành vi này sẽ đối diện với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm...