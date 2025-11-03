Vụ mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng: Từng trầm cảm sau sinh 03/11/2025 16:53

(PLO)- Người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng khiến bé tử vong ở Đắk Lắk bị trầm cảm sau sinh nhưng đã được điều trị.

Ngày 3-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra hành vi giết người.

Bà Lê tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Đối với thông tin bà Lê có biểu hiện bệnh trầm cảm sau sinh, công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 31-10, bà Lê đã ném con trai là NUAL (1 tuổi), xuống giếng, khiến bé này tử vong.

Liên quan vụ việc, ông NĐL (72 tuổi, cha ruột bà Lê) cho hay hằng ngày bà Lê cùng chồng buôn bán ve chai, cuộc sống tương đối khó khăn.

Theo ông L, sau khi sinh con trai út (cháu UNAL), bà Lê có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Vì vậy, gia đình đã đưa bà này đi khám ở bệnh viện tâm thần tại Đắk Lắk và lấy thuốc về uống. Trong thời gian bà Lê điều trị bệnh, bé L được gia đình ông ngoại ở gần đó chăm sóc.

“Sau một thời gian uống thuốc, bệnh tình Lê cũng đỡ hơn. Gần đây, tôi cho cháu L về ở hẳn với Lê để hai mẹ con gần gũi nhau cho tình cảm, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, ông L nói.

Bà Lê đã thừa nhận hành vi ném con trai xuống giếng. Ảnh: S.Đ

Theo ông L, hôm xảy ra vụ việc, bà Lê không có biểu hiện gì bất thường, cũng không than vãn gì với người thân về hoàn cảnh cuộc sống.

Như PLO đã thông tin, hôm 31-10, người thân không thấy bé L nên tổ chức tìm kiếm và báo tin đến cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định không có dấu hiệu bé L bị bắt cóc hay tai nạn. Sau khi công an đấu tranh lấy lời khai, bà Lê thừa nhận đã ném bé L xuống giếng trong khuôn viên sân nhà.

Tối 31-10, công an trục vớt thi thể bé L để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu bà L khai nhận do áp lực vì cuộc sống khó khăn, không có tiền nuôi con nên gây án.