Vụ ô tô lao xuống sông khiến 3 người chết: Cán bộ ban quản lý dự án gây tai nạn sau khi uống bia rượu 17/07/2025 16:18

Ngày 17-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra Trần Hữu Ba về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Camera ghi lại Trần Hữu Ba rời quán karaoke lên ô tô cá nhân cầm lái.

Ông Ba (trú xã Vạn An, Nghệ An) là cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây, ông Ba là viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông Ba về công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo Ban này cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, Ban đã cử cán bộ đến gia đình nạn nhân thăm viếng, động viên. Hiện Ban đang chờ công văn thông báo của cơ quan công an để đưa ra các bước xử lý hành chính đối với ông Ba.

Ít phút sau xe của Trần Hữu Ba điều khiển lao như "tên bắn" rồi tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Tr (35 tuổi, trú xã Vạn An, Nghệ An) - nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn - cho biết, trưa 13-7, trước khi xảy ra vụ tai nạn, nhóm anh Tra, ông Ba có đi ăn uống và sử dụng rượu bia. Sau khi ăn trưa cả nhóm ông Ba đi hát karaoke rồi lúc lên xe rời quán hát khoảng 3km thì xảy ra vụ tai nạn. Ngày 15-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Ba.

Trục vớt chiếc xe do Trần Hữu Ba điều khiển.

Như PLO đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 13-7, Ba điều khiển ô tô biển kiểm soát 37A-348.95 chở anh Tr và anh Trần Hồng S (trú Hà Tĩnh) chạy trên Quốc lộ 46A theo hướng xã Kim Liên về xã Vạn An.

Khi đến đoạn lên cầu Thiên Đường (bắc qua sông Cụt) thì chiếc xe bất ngờ lao nhanh “như bay” rồi tông trúng hai xe máy, đâm gãy lan can cầu, rơi xuống sông Cụt.

Trần Hữu Ba tại cơ quan công an.

Tài xế Ba và anh Tr kịp bung cửa thoát ra ngoài, bơi trên sông và được cứu sống. Trong vụ tai nạn này, em ĐĐQ (9 tuổi, trú Nghệ An), nạn nhân trên xe máy - tử vong dưới sông Cụt. Anh ĐĐC (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, Nghệ An, chú ruột của cháu Q) người điều khiển xe máy đã tử vong tại bệnh viện.