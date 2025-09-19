Vụ 'Tổng tài’ chỉ tay cho người khác đánh đã đến quán cà phê xin lỗi nhưng bị từ chối 19/09/2025 12:48

(PLO)- Sáng nay, người ra hiệu hành hung nhân viên quán cà phê ở Hà Nội đã tới xin lỗi gia đình nạn nhân, nhưng bị từ chối.

Sáng 19-9, nam thanh niên được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” – người có liên quan đến vụ việc hành hung nhân viên tại một quán cà phê ở Hà Nội đã quay lại hiện trường để xin lỗi gia đình nạn nhân, tuy nhiên lời xin lỗi đã bị từ chối.

Theo đại diện Công an phường Vĩnh Tuy, đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai và lập biên bản tường trình để phục vụ quá trình xác minh, điều tra sự việc. Công an cho biết hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa thể cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Trên mạng xã hội cùng sáng nay, lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên quay lại quán cà phê để xin lỗi. Tuy nhiên, một người phụ nữ được cho là mẹ của nạn nhân đã thẳng thừng từ chối: “Chị yêu cầu em ra ngoài… Em xin lỗi chị giờ này là quá muộn rồi!”.

Thời điểm xảy ra sự việc tại quán cà phê. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi qua điện thoại với PLO, anh N.V.T (27 tuổi) xác nhận mình là người được gọi là “tổng tài” trong vụ việc. T cho biết đã lên Công an phường làm việc và cùng người thân của anh V (người trực tiếp hành hung nhân viên) đến quán cà phê xin lỗi nhưng bị từ chối.

Trong cuộc điện thoại, một người đàn ông tự xưng là chú của T chia sẻ thêm, hiện tinh thần T không ổn định sau khi bị gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu sức ép lớn từ dư luận.

“T vừa xin lỗi nhưng bị đuổi ra, tinh thần nó xuống dốc. Trên đường về, nó vào nhà tôi nghỉ tạm. Giờ T đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người đàn ông nói.

Như PLO đã đưa tin, chiều 17-9, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một nam nhân viên thu ngân đã bị hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong khu vực có đặt biển cấm.

Theo lời kể của nạn nhân và các nhân chứng, khoảng 14 giờ 30, một nhóm khách vào quán và hút thuốc lá tại chỗ. Nhân viên đã nhiều lần nhắc nhở lịch sự, đề nghị khách tuân thủ quy định không hút thuốc trong quán. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, một người trong nhóm khách bất ngờ tiến lại gần quầy thu ngân và lao vào hành hung nhân viên khiến người này bị choáng và đau vùng mặt.

Ngay sau vụ việc, nạn nhân được người nhà đưa đi kiểm tra sức khỏe. Gia đình cũng đã trình báo sự việc tới Công an phường Vĩnh Tuy để làm rõ và yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.