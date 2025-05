Vừa ra tù 1 ngày lại bị khởi tố để điều tra tội giết người trong vụ án khác 26/05/2025 16:34

Ngày 25-5, , liên quan đến vụ tranh chấp ngư trường vùng ven biển huyện An Minh, Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chí Nguyện (22 tuổi) để điều tra tội giết người.

Theo công an, bị can Nguyện vừa chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích vào ngày 24-5.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chí Nguyện để điều tra tội giết người. Ảnh: CAKG

Tại cơ quan công an, bước đầu bị can Nguyện khai nhận đã cùng sáu bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó và nhiều người có lai lịch bất hảo khác, do Nguyễn Vũ Bằng cầm đầu.

Nhóm đã điều khiển vỏ máy rượt đuổi và đâm vào vỏ máy của anh NNĐ (33 tuổi), khiến phương tiện của anh Đ bị chìm, rồi bỏ mặc bị hại và ba người khác trên biển.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bảy bị can.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục thông báo và kêu gọi những ai liên quan đến các vụ án, vụ việc nêu trên, sớm ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hoặc qua số điện thoại 0913.091.900 gặp Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó Trưởng phòng.