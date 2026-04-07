Xác minh clip học sinh bị chủ tiệm tạp hóa đánh liên tiếp vào mặt

Ngày 7-4, ông Đoàn Văn Sỹ - Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng, TP Huế cho biết địa phương đã nhận được thông tin và Công an phường đang xác minh vụ việc một học sinh trên địa bàn bị người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt.
Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một học sinh đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hóa thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo vàng liên tiếp đánh vào mặt, trước khi có người can ngăn.
Theo nội dung được đăng tải, học sinh này đang học lớp 7, sau khi tan học về nhà thì có ghé quán mua chai nước giá 5.000 đồng, sau đó tiếp tục mua cây kem được chủ quán nói 5.000 đồng nhưng do cháu còn 3.000 đồng nên không mua. Sau đó đã xảy ra sự việc nói trên.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.